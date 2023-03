V Novem mestu želja po študiju medicine tudi na Dolenjskem

24.3.2023 | 14:10

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto in sedem ustanov območne zdravstvene, izobraževalne ter gospodarske dejavnosti so v Novem mestu danes podpisale izjavo o interesu za vzpostavitev študijskega programa medicine v okviru novomeškega javnega visokega šolstva. Gre za korak v smeri zagotavljanja večjega števila zdravnikov na Dolenjskem, so pojasnili podpisniki.

S pobudo za vzpostavitev dodatnega študijskega programa medicine v okviru novomeškega visokošolskega prostora so se lotili reševanja vsedržavnega problema pomanjkanja zdravnikov, je po podpisu povedal novomeški župan Gregor Macedoni.

Hkrati gre za nadgrajevanje prizadevanja za nadaljnji razvoj javnega visokega šolstva v Novem mestu, ki bi ob odobritvi omenjenega programa pomagalo pokriti potrebe po dodatnih zdravnikih na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju.

Z dodatnim novomeškim programom študija medicine bi razbremenili zdajšnja študijska programa medicine v Ljubljani in Mariboru. V Novem mestu so sicer s prostorsko umestitvijo univerzitetnega kampusa v Drgančevju in s tehnološkim parkom v Podbrezniku že zagotovili osnovne pogoje za razvoj območnega visokega šolstva, je opozoril Macedoni.

Da bi nova študijska smer pomembno nadgradila zdajšnje novomeške študijske programe na področju zdravstva, pa je ocenila direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan.

Izkoristila bi tudi pomen in zmogljivosti te četrte največje bolnišnične ustanove v državi ter Zdravstvenega doma Novo mesto kot ene največjih ustanov primarnega zdravstva v Sloveniji, je dodala Kramar Zupanova.

Macedoni je še pristavil, da bodo pobudo naslovili na ministrstvo za visoko šolstvo, ministrstvo za zdravje in Zdravniško zbornico Slovenije. Izrazil je tudi upanje, da bodo navedeni naslovniki novomeško pobudo podprli. Kramar Zupanova pa je še dejala, da so pri tem zmerni optimisti.

Kot menijo na novomeški občini, bi bila uvedba omenjenega programa tudi pomemben steber pri nadaljevanju prizadevanj za ustanovitev javne univerze v Novem mestu, ki je eden ključnih projektov pri nadaljnjem razvoju tega "gospodarsko najprodornejšega" slovenskega območja.

Izjavo so poleg Macedonija in Kramar Zupanove podpisali še predstavniki Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, Zdravstvenega doma Novo mesto, novomeške Fakultete za informacijske študije, Javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo oz. novomeškega znanstveno-tehnološkega središča, novomeške Visoke šole za upravljanje podeželja Grm in novomeške Fakultete za industrijski inženiring.

