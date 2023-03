FOTO: Plaz na Sremiču; nesreča v gozdu; trk s cisterno

24.3.2023 | 18:45

Plaz spodjeda cesto na Sremiču. (Fotografije: PGE Krško)

Ob 10.24 se je pri kraju Lomno, občina Krško, pri delu v gozdu poškodoval delavec. Gasilci PGE Krško so pomagali reševalcem NMP Krško pri oskrbi in prenosu poškodovanca do reševalnega vozila, prepeljali so ga v SB Brežice.

Trčenje s cisterno

Ob 6.49 sta na magistralni cesti Ljubljana–Kočevje v naselju Ortnek trčila osebno vozilo in tovorno vozilo cisterna. Poleg reševalcev in policije so posredovali gasilci PGD Ribnica. Nudili so pomoč reševalcem, odklopili akumulator na osebnem vozilu, cestišče posuli z vpojnimi sredstvi in jo počistili. Poškodovano osebo so reševalci odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Prekrili plaz

Ob 10.56 so na Sremiču, občina Krško, gasilci PGE Krško s folijo prekrili plaz, ki ogroža bližnjo cesto.

Gorela suha trava

Ob 11.05 je pri naselju Hudo, občina Novo mesto, gorelo pol hektarja suhe trave in podrasti. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar omejili in pogasili.

M. K.