Še tretja zmaga z Rogaško

25.3.2023 | 09:00

Bine Plut (Foto: KK Krka)

Miha Cerkvenik

Rok Stipčević

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 22. krogu lige Nova KBM premagali Rogaško z 88:68 (18:23, 37:40, 66:52).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 150, sodniki: Španič (Postojna), Lapanović (Novo mesto), E. Javor (Ljubljana).

* Krka: Stergar 13 (1:1), Cerkvenik 16, Stipčević 28 (6:6), Vucić 2, Spasojević 13, Škedelj 16 (1:2).

* Rogaška: Jean-Baptiste 13 (3:4), Durnik 13 (2:2), Tabak 15 (0:2), Špan 18, Sivka 9 (2:2).

* Prosti meti: Krka 8:10, Rogaška 7:10.

* Met za tri točke: Krka 12:27 (Stipčević 6, Škedelj 3, Cerkvenik 2, Spasojević), Rogaška 9:37 (Tabak 3, Jean-Baptiste 2, Špan 2, Durnik, Sivka).

* Osebne napake: Krka 18, Rogaška 14.

* Pet osebnih: Durnik (39.).

Dvoboj oslabljenih zasedb Krke in Rogaške so dobili Novomeščani, ki so se z 18. zmago vrnili na vrh lestvice lige Nova KBM. Rogaška je po tretjem porazu na zadnjih štirih tekmah zdrsnila na 10-12.

Gostom je pripadel prvi polčas, gostiteljem pa nadaljevanje. Z 29:12 v tretji četrtini je Krka prišla do dovolj visoke prednosti za mirnih zadnjih deset minut.

Glavni igralec tekme je bil domači organizator igre Rok Stipčević, ki je dosegel 28 točk (indeks 32). Trojke je metal 6:8, iz igre 8:10, temu pa je dodal štiri podaje. Po 16 točk sta za Krko vpisala še Miha Škedelj (8 skokov) in Miha Cerkvenik (8 skokov).

Pri Slatinčanih je Jure Špan dosegel 18 točk, 15 Patrik Tabak, po 13 pa Urban Durnik in David Jean-Baptiste.

Krko 3. aprila čaka gostovanje v Podčetrtku.

Izjava po tekmi:



Gašper Okorn, trener Krke: »Kakorkoli, šteje zmaga. V drugem polčasu smo bili nekoliko bolj živi, v prvem polčasu pa se je videlo, da se mučimo in trpimo. Ampak nekje je treba začeti skale valiti. Vesel sem, da imamo do naslednje tekme 10 dni časa in bomo lahko na miru trenirali. Vesel sem tudi, da nam Mate Vucić lahko vsaj malo pomaga in da se trudi, čeprav še daleč ni 100-odstotno zdrav. Je pa to mogoče premik v pravo smer. Na treningih nam pomagajo mladinci, delamo, gremo korak za korakom in ni predaje. Je pa tu veliko novega. Danes smo mogoče v drugem polčasu že pokazali dve stvari, a moramo še ogromno spremeniti, saj nam zaradi poškodb centrov pade vsaj polovico sistema, ki smo ga razvijali v preteklih sedmih mesecih.«

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn