Psihoterapija v prazničnem okviru

25.3.2023 | 10:00

Andreja Ninković, Saša Poljak Lukek, Melita Zagorc Vegelj in Nina Berger

Melita Zagorc Vegelj in Andreja Ninković v svojih delovnih prostorih

Nina Berger je pela ob instrumentalni spremljavi Stanka Cetina. (Vse foto M. L.)

Brežice - Melita Zagorc Vegelj in Andreja Ninković sta včeraj na dnevu odprtih vrat predstavili svojo psihoterapevtsko dejavnost in tako zaznamovali dve leti svoje zasebne prakse na tem področju.

Preden sta obiskovalce pospremili v svoje delovne prostore na Cesti prvih Borcev, sta jima svoje delo predstavili na priložnostni slovesnosti v Malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice.

Kot sta povedali, sta se za zasebništvo odločili po letih dela v vzgoji in izobraževanju. Ninkovićeva je socialna delavka in specializantka managementa v vzgoji in izobraževanju, za seboj ima 22-letne delovne izkušnje na tem področju, med drugim tudi enoletno stažiranje v ljubljanskem Študijsko raziskovalnem centru za družino. Zagorc Vegljeva je psihologinja, v 25 letih šolskega svetovalnega dela je precej časa sodelovala pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Stažirala je na Frančiškanskem družinskem inštitutu. Kot sta povedali, že ves čas tesno sodelujeta in tako sta se odločili tudi za skupno podjetniško dejavnost.

Na včerajšnjem dogodku, posvečenem, kot rečeno, drugi obletnici skupne dejavnosti, je psihoterapevtka Saša Poljak Lukek predavala o pomenu negovanja partnerskih odnosov. Te odnose je zajela v svoj nastop tudi pevka Nina Berger, ki jo je na klaviaturah spremljal Stane Cetin.

M. L.

Galerija