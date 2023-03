40 let pobratenja med občinama Metlika in Ozalj

25.3.2023 | 13:00

Županja Ozlja Lidija Bošnjak in županja Metlike Martina Legan Janžekovič (Vse fotografije: Občina Metlika)

Metlika - V Kulturnem domu Metlika so včeraj s plesom, pesmijo in ustvarjalnostjo mladih generacij obeh občin obeležili štiri desetletja trajajoče prijateljstvo med Metliko in Ozljem.

Županja Občine Ozalj Lidija Bošnjak in županja Občine Metlika Martina Legan Janžekovič sta s podpisom listine slovesno obnovili listino pobratenja prebivalcev obeh pobratenih občin, ki je bila prvič podpisana 26. 11. 1982 v Metliki in nato 5. 5. 1983 v Ozlju. S podpisom listine sta se, kot sporočajo z metliške občine, zavezali, da si bosta občini tudi v prihodnje prizadevali za medsebojno sodelovanje, izmenjavo izkušenj in dosežkov na vseh področjih družbenega življenja ter negovali dragoceno prijateljstvo. Na včerajšnji slovesnosti so sicer bili tudi namestnica karlovške županje dr. Vesna Hajsan Dolinar in ostali visoki gostje z obeh strani meje.

Pobuda za pobratenje obeh mest je padla leta 1982 ob odprtju ceste na območju Žumberka, na kateri so bili prisotni takratni najvišji predstavniki oblasti iz Ozlja, Karlovca in Metlike ter predstavniki vojske, ki so bili med 2. svetovno vojno na Žumberku in na Gorjancih. Vodilni na obeh straneh so predlog soglasno potrdili ter si v naslednjih letih prizadevali za sodelovanje na gospodarskem in ostalih področjih. Občina Metlika je s svojimi društvi, podjetji in drugimi organizacijami ves ta čas pozornost namenjala tudi oživljanju Žumberka, ki se je med drugim soočal z izseljevanjem in staranjem prebivalstva. Vlagala je v vzdrževanje in asfaltiranje cest na tem območju, v Radatovićih pa se je odprl obrat podjetja Kolpa.

''Poleg mešanih zakonov na obeh straneh meje, obdelovanja zemlje in gozdov, gospodarskega sodelovanja, sodelovanja društev in dnevnih delovnih migracij je naše bratstvo vedno odlikovalo srčno in pristno druženje naših prebivalcev in nesebična medsebojna pomoč v težkih časih,'' so zapisali na Občini Metlika in nadaljevali, da imajo po vstopu Hrvaške v schengensko območje, prevzemu evra in odpravi mejnih kontrol po 32. letih izvrstno priložnost, da sodelovanje na vseh področjih še bolj poglobijo in okrepijo.

V včerajšnjem kulturnem programu so sodelovali: Otroška folklorna skupina Mlinček iz Otroškega vrtca Metlika, Otroška folklorna skupina KUD Vivodina, Otroška pevska skupina OŠ Metika, Otroška folklorna skupina KUD Vrhovac, 4. a razred OŠ Podzemelj in učenca glasbene šole Karlovac, podružnice Ozalj, Ivan Krnežić in Dario Šoštarić. Slovensko himno je zapela učenka 9. a razreda OŠ Metlika, Tina Pezdirec, hrvaško himno pa učenki 6. razreda OŠ Slava Raškaj Ozalj, Elena Hanžek in Lara Fumić.

M. K.

Galerija