Mladi gasilci pokazali veliko znanja

25.3.2023 | 15:00

Najboljše ekipe v vseh treh kategorijah.

Dvor - Mladi gasilci in gasilke so danes dopoldan svoje znanje pokazali na kvizu gasilske mladine dolenjske regije, ki je potekalo na podružnični šoli na Dvoru. Skupno je nastopilo 26 ekip, med pionirji pa so prvo mesto osvojili člani PGD Mali Podljuben 1, drugi je bila ekipa PGD Občine 2, tretja pa PGD Mokronog.

V kategoriji mladincev so se na najvišjo stopničko povzpeli člani PGD Občine, drugi so bili mladinci iz PGD Trebelno, tretje mesto pa so zasedli mladi iz PGD Grmovlje. V kategoriji gasilci pripravniki so največ točk osvojili gasilci iz PGD Grmovlje, drugi so bili člani PGD Reber, tretja pa ekipa PGD Trebelno.

Kviz gasilske mladine dolenjske regije je v sodelovanju z mladinsko komisijo Gasilske zveze Novo mesto in Gasilsko regijo Dolenjska prirpavilo Prostovoljno gasilsko društvo Dvor. »Prvič smo gostili tovrstno tekmovanje, ki je bilo sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Svoje znanje iz gasilstva so mladi preverili na kvizu, nato pa so se pomerili še v štafetnem vezanju vozlov in gasilskih spretnostih,« je povedal predsednik PGD Dvor Aleš Legan.

Tovrstna gasilska tekmovanja so del temeljnega gasilskega poslanstva, so poudarili ob zaključku. Organizirana so z namenom, da se mladina spozna z gasilskimi vsebinami in tudi s splošnimi, ki človeka bogatijo in mu širijo obzorja. »Hkrati so tekmovanja tudi priložnost krepitve pripadnosti skupini, ekipi; gre za krepitev samozaupanja, bogatenje moči medsebojnega sodelovanja in zaupanja. Pri vsem tem pa je pomembno, da poskrbimo za podmladek, da jih bomo vzgojili v gasilce, ki bodo pripravljeni priskočiti na pomoč, ki bodo spoštovali delo vsakega posebej in vseh skupaj, ki se bodo zavedali, da je pozitivna klima v skupini ali društvu ključnega pomena,« so še izpostavili.

Prvi dve ekipi iz vsake kategorije sta se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo sredi aprila v Grosupljem.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija