Ocenili sadne sokove in žganja - večletno strokovno delo prinaša rezultate

25.3.2023 | 16:30

Rim - Sadjarsko društvo Bele krajine, Domačija Raztresen, KGZS-KGZ Novo mesto in Javni zavod Krajinski park Kolpa so uspešno izpeljali že 19. ocenjevanje sadnih sokov in žganj, sporočajo organizatorji. Že leta je to tudi mednarodni dogodek, na katerega dobivajo vzorce iz vse Slovenije, pa tudi Hrvaške. Tudi strokovna komisija, ki vse vzorce oceni, je sestavljena iz predstavnikov obeh sosednjih držav (novi predstavnik iz Narodnega parka Risnjak je letos sodeloval še kot pripravnik). Šestčlanska komisija (Klemen Saje, Janez Humljan, Branko Matkovič, Martin Mavsar in Tatjana Kmetič Škof), ki ji je predsedovala Milena Štolfa iz KGZ Nova Gorica, je letos ocenila 39 žganj, 11 likerjev in 11 sadnih sokov. Da večletno strokovno delo na tem področju prinaša pozitivne rezultate, so dokazali dobro ocenjeni vzorci, le štirje pa so bili izločeni kot neprimerni. Zlato priznanje (18-20 točk) je dobilo 11 žganj, 4 likerji in 6 sokov. Srebrno priznanje (16,5-17,99 točk) je dobilo 12 žganj, 5 likerjev in 3 sokovi. Bronasto priznanje (15-16,49) pa je bilo podeljeno 12 žganjem, 2 likerjema in 2 naravnima sokovoma.

Ocenjevanje je potekalo v torek, včeraj pa podelitev priznanj in pokušina vseh vzorcev. Oba dogodka sta potekala že tradicionalno na Domačiji Raztresen v Rimu. V okviru podelitve je Tatjana Kmetič Škof, specialistka Kmetijske svetovalne službe KGZ Novo mesto, predavala o osnovah registra kmetijskih gospodarstev in dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Udeležence sta nagovorila tudi direktorja NP Risnjak Mario Antolić in KP Kolpa Boris Grabrijan, pa tudi predsednik Sadjarskega društva Bele krajine Matej Rožič, predstavnik strokovne komisije Klemen Saje in župan občine Črnomelj Andrej Kavšek. Prireditev so s tematskim kulturnim programom popestrili Gregor, Peter in Andrej Kmetič ter Špela Škof. Podelitve priznanj se je poleg Belokranjcev udeležila številčna ekipa iz Gorskega Kotarja v organizaciji NP Risnjak (ki je partnerska organizacija KP Kolpa), pa tudi sadjarji iz Goričkega, Posavja, Dolenjske in Slovenske Istre.

M. K.; foto: Tončka Jankovič, Boris Grabrijan

