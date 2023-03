V nedeljo 8. Velika nagrada Adrie Mobil - katere ceste bodo zaprte?

25.3.2023 | 17:30

Foto: arhiv; Sportida

Novo mesto - V nedeljo, 26. marca, bo na sporedu kolesarska dirka 8. Velika nagrada Adrie Mobil. Start dirke bo ob 12.30 uri pred upravno stavbo družbe Adria Mobil, cilj pa tradicionalno pred rotovžem na Glavnem trgu predvidoma med 16.30 in 17.30 uro, odvisno od povprečne hitrosti kolesarjev.

Trasa letošnje dirke bo dolga dobrih 180 km, razgiban teren gričevnate dolenjsko – belokranjske pokrajine pa bo najbolj ustrezal vsestranskim kolesarjem, ki se odlično znajdejo tako na krajših vzponih kot tudi v izrazito hitrih odsekih dirke, napovedujejo v KK Adria Mobil. Kolesarje bo pot iz Češče vasi vodila do Straže, Dolenjskih Toplic, Črmošnjic, Brezovice (gorski cilj), Črnomlja, Gradaca, Semiča, od koder se bo potrebno ponovno povzpeti do Brezovice, kjer bo še en gorski cilj. Od tu se bodo kolesarji vrnili v Dolenjske Toplice in Stražo ter prvič prišli v Novo mesto, na Glavni trg. Do končnega cilja bodo morali prevoziti še štiri t.i. "balkanske" kroge. Na dirko UCI kategorije 1.2 je zaenkrat prijavljenih 26 ekip in 176 kolesarjev iz 33 držav in petih kontinentov. Prvič bodo na dirki med drugimi nastopili kolesarji iz Kitajske, Kanade in ZDA.

Ob bok osrednji dirki bo poskrbljeno tudi za pestro športno dogajanje na Glavnem trgu, kjer bo ob 13. uri organizirana otroška dirka za najmlajše kolesarje.

Bogdan Fink, direktor KK Adria Mobil: "Letošnja trasa je podobna tisti iz prve tekme leta 2015, ko je slavil Marko Kump, sedanji športni direktor našega kluba. Pred pisano karavano kolesarjev je zelo zanimiv športni boj za najvišja mesta. Želimo si, da zmagovalni pokal na Glavnem trgu najvišje dvigne nekdo od slovenskih kolesarjev in si pribori novih štirideset točk na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. V imenu organizacijskega odbora se za dolgoletno podporo in zaupanje zahvaljujem vsem sponzorjem in partnerjem, z generalnim sponzorjem, družbo Adria Mobil na čelu."

Marko Kump, športni direktor kluba: "Dirka za Veliko nagrado Adrie Mobil drži v kolesarski karavani že od prve izvedbe izjemen ugled. Zaradi tega prihajajo na dirko dobre ekipe z močnimi kolesarji, kar naredi dirko težko in predvsem zanimivo. Dirka poteka po cestah, na katerih so naši kolesarji prevozili že nešteto kilometrov, poleg tega pa je to ena redkih priložnosti v sezoni, kjer se lahko pokažejo pred domačimi gledalci. Za nas, ekipo Adria Mobil, dirka predstavlja enega večjih ciljev sezone."

ZAPORE PROMETA

V času prireditve bodo občasne popolne zapore prometa.

Med 12.30 in 17.30 bodo tako zaprte ceste Novo mesto - Dolenjske Toplice - Črnomelj - Tribuče - Gradac - Semič - Dolenjske Toplice - Novo mesto - Ratež - Otočec - Novo mesto. Časovnica dirke (na sliki desno) je okvirna in izračunana glede na prejšnje.

M. K.