Prešli smo na poletni čas

26.3.2023 | 09:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Ob 2. uri smo urine kazalce premaknili za eno uro naprej, s čimer smo prešli na poletni čas. V Sloveniji urine kazalce premikamo od leta 1983, leta 2006 pa je bila sprejeta odločitev, da jih vsako zadnjo nedeljo v marcu premaknemo za eno uro naprej in vsako zadnjo nedeljo v oktobru za eno uro nazaj.

Premikanje ure je bilo uvedeno zaradi boljšega izkoristka dnevne svetlobe. A ukrep ima nemalo nasprotnikov, ki menijo, da premikanje kazalcev negativno vpliva na zdravje ljudi. V današnjem času je namen premikanja ure veliko manj pomemben, saj so študije pokazale, da so prihranki energije zanemarljivi, državljani pa se zaradi negativnih učinkov na zdravje vse bolj pritožujejo.

Evropska komisija je leta 2019 sicer že predlagala ukinitev premikanja ure že z letom 2021, odločitev o tem, kateri čas bodo uveljavile, pa prepustila državam članicam. Zaradi razhajanj držav glede tega, ali želijo uveljaviti zimski ali letni čas, pa je predlog zaenkrat obtičal na Svetu EU.

Glede na to, da je Evropska komisija v uradnem listu EU objavila časovni razpored poletnega časa za obdobje do leta 2026, bomo uro premikali vsaj še nekaj let.

STA; M. K.