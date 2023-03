Gostujoča zmaga Krki, najbolj napeto v Ivančni Gorici

26.3.2023 | 10:30

Fotografije s tekme Koper : Krka: MRK Krka

V soboto je gostujočo zmago v rokometni Ligi NLB zabeležila zasedba Krke, prednost domačega terena je ubranil SVIŠ Ivančna Gorica. Že v petek je trebanjski Trimo premagal mariborski Branik.

Krkaši so dve točki zabeležili na gostovanju v Kopru. Ekipa Krškega je bila v Ivančni Gorici blizu velike točke v boju za obstanek, a so zmage veselili gostitelji.

V nedeljo bo na sporedu še gostovanje Rika Ribnice v Škofji Loki.

LIGA NLB, 19. KROG

Petek, 24. marca

TRIMO TREBNJE - MARIBOR BRANIK 30:22 (12:11)

* Dvorana OŠ Trebnje, gledalcev 400, sodnika: Miklavčič, Hotko.

* Trimo Trebnje: Grčo, Čudič, Slatinek Jovičič 3, Višček 1, Horvat, Didovič 3, Jurečič 3 (1), Radojković 5, Pipp 3, Kotar 1, Potočnik, Miklavec 3, Glavaš 5 (1), Krešić 1, Ćorsović 2.

* Maribor Branik: Zupančič, Lorger, Strašek, Planinšek, Jezernik, Sok 6, Kovačec 4, Jerenec, Košec 1, Gregorič 2, Kačičnik 2, Budja 5, Razgor, Hedl 2.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 3 (2), Maribor Branik /.

* Izključitve: Trimo Trebnje 8, Maribor Branik 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Rokometaši Trima so rutinsko opravili svojo nalogo v 19. krogu državnega prvenstva.

V prvem polčasu jim igra ni stekla, kot da bi bili z mislimi že na derbiju naslednji petek, ko se bodo merili s Celjani. Prišli so sicer do treh golov prednosti, v 20. minuti je bilo 10:7, toda na odmor odšli le z vodstvom 12:11.

Zagotovo so v slačilnici od svojega trenerja slišali kakšno kritiko, ki jim je prišla do živega, saj so si na začetku hitro priigrali visoko prednost. Povedli so z 19:13, Mariborčani so za kratek čas vzpostavili ravnotežje, toda na koncu niso mogli ustavi naleta, ki je domače pripeljal do visoke zmage.

Pri zmagovalcih sta bila s petimi goli najučinkovitejša Mihajlo Radojković in Filip Glavaš, pri gostih je Tadej Sok dosegel šest golov.

V naslednjem krogu bodo Trebanjci gostovali v Celju.

Sobota, 25. marca:

RD KOPER - MRK KRKA 23:29 (13:14)

* Dvorana Bonifika, gledalcev 300, sodnika: Knez in Smolko.

* Koper: Jelovčan, Đurica, Morato, Žagar 5, Furlan, Poklar 8 (2), Konjevič, Bekrić 4 (2), Moljk 1, Beganović, Vujović, Zugan, Sanabor 1, Marić 1, Kete 1, Breznikar, Bratkovič 2.

* Krka: Rauh, Brajer, Blaževič, Bradeško, Avsec 2, Majstorović 3 (2), Grojzdek, Knavs 12 (6), Vukić, Stanojević 3, Rašo 2, Lončar, Nosan 5, Kukman 2, Windischer, Ernestl, Matko.

* Sedemmetrovke: Koper 6 (4), Krka 9 (8).

* Izključitve: Koper 6, Krka 8 minut.

* Rdeči karton: Grojzdek (25.).

Novomeščani nadaljujejo sijajne predstave v ligi NLB. Povratniki v elitni rokometni razred so na Obali dosegli dvanajsto zmago v sezoni, po nepopolnem krogu pa napredovali na četrto mesto pred Ribničani, ki bodo v nedeljo gostovali v Škofji Loki.

Dolenjci so temelje za zmago postavili v zadnjih dvajsetih minutah. Po zadnjem izenačenju na dvoboju (17:17) so povsem prevzeli vajeti igre v Bonifiki in gostitelje zasenčili v vseh prvinah igre.

Po delnem izidu 6:0 so povedli s 23:17, najvišjo prednost na dvoboju pa so si priigrali tik pred zadnjim zvokom sirene (29:22).

V dolenjski zasedbi je blestel Uroš Knavs, ki je dosegel ducat golov, izkazal pa se je tudi vratar Jure Blaževič s 16 obrambami. V primorski ekipi je bil najbolj učinkovit Tine Poklar z osmimi zadetki.

Novomeška ekipa bo naslednjo tekmo igrala v sredo, 29. marca, ko bo v zaostali tekmi 18. kroga gostila velenjsko Gorenje. V 20. krogu bo gostila LL Grosist Slova.

IZJAVI PO TEKMI

Uroš Čuk, pomočnik trenerja RD Koper: "Najprej bi čestital gostujoči ekipi za zasluženo zmago. Mi se enostavno v drugem delu ne uspemo sestavit. V drugih polčasih nam pade koncentracija in pademo v neko črno luknjo iz katere se ne moremo pobrat, nasprotniki naredijo razliko, ki je ne uspemo nadoknadit. Če bomo hoteli v nadaljevanju popraviti ta negativni niz bo potrebno več zbranosti."

Mirko Skoko, trener MRK Krka: "Vedeli smo, da je vroč teren. Imeli smo probleme s poškodovanimi igralci ampak vemo, da imamo širino v ekipi in da lahko tudi taki pariramo Kopru. Ključ je bila obramba, kjer smo vedeli, da če zapremo sredino in da zaustavimo zunanjo linijo, od katere je najbolj odvisna njihova igra, in da ne dovolimo lahkih golov. Dogovor pred tekmo je bil, da se Koper mora mučiti za vsak gol in na ta način lahko zmagamo."

RK SVIŠ IVANČNA GORICA - RK KRŠKO 27:26 (12:12)

* Dvorana OŠ, gledalcev 385, sodnika: Kavalar in Nahtigal.

* Sviš Ivančna Gorica: Komar, Struna, Glavan, Bevec 1, Cirar 1, Justin 5, Abramović, Zavodnik 6, Tekavčič 1, Omahen, Kutnar, Pirnat, Marojević 7 (3), Sašek 2, Kompare, Košir 4.

* Krško: Logar, Žitković, Kozole, Škafar, Sintič 6 (1), Sobotič 2, Romih 2, Grobelnik 1 (1), Javor 10 (4), Baznik, Košir 1, Novak 3, Švalj, Dosedla 1.

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 5 (3), Krško 7 (6).

* Izključitve: Sviš Ivančna Gorica 8, Krško 12 minut.

* Rdeča kartona: Grobelnik (28.), Baznik (41.).

V Stični se je od prve do zadnje minute prašilo na vse strani, po pravi drami pa so slavili izbranci domačega trenerja Aleksandra Polaka. Zmagoviti gol za četrto zmago v sezoni je prispeval Klemen Sašek, po njej so domači rokometaši napredovali na deveto, medtem ko Krčani ostajajo na zadnjem, 14. mestu.

Obračun na Dolenjskem so bolje začeli gostitelji, po vodstvu 10:7 pa se jim je zaustavilo. Varovanci gostujočega trenerja Roberta Beguša so jih v končnici prvega polčasa ujeli (10:10), v začetku drugega pa povedli (13:12).

V razburljivem in izenačenem drugem polčasu so odločale malenkosti in navdih posameznikov. Posavci so v sami končnici prek Marka Sintiča povedli s 26:25, a so gostitelji po golu Denisa Zavodnika izenačili na 26:26, četrti par točk pa jim je prinesel Sašek.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Marko Marojević s sedmimi goli, v gostujoči pa Alan Javor z desetimi zadetki.

Zasedba iz Ivančne Gorice bo v prihodnjem krogu gostovala v Ribnici, ekipa iz Krškega pa bo gostila velenjsko Gorenje.

IZJAVI PO TEKMI

Denis Zavodnik, rokometaš RK SVIŠ Ivančna Gorica: "Tako, kot smo pričakovali, je za nami težka tekma. Krško se je pokazalo kot zelo močan nasprotnik. Moram reči, da smo se dobro pripravljali skozi celi teden. Na koncu mogoče tudi malo sreče za nas, ampak je že čas, da se je tokrat obrnila na našo stran. Zelo smo veseli dveh točk in hvala navijačem za odlično podporo skozi celotno srečanje."

Marko Sintič, rokometaš RK Krško: "Danes smo prišli v Ivančno Gorico z željo, da osvojimo dve točki, pomembni v boju za obstanek. Mislim, da smo bili priča eni zelo dobri tekmi z obeh strani. Svojim soigralcem nimam kaj očitati, bila je borba do konca, dali smo vse od sebe. Na obeh straneh je bilo nekaj spornih sodniških odločitev, ampak mislim, da na koncu, ne glede na to, katera ekipa bi zmagala, je zmagala zasluženo."

RK DOBOVA - RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 26:38 (15:20)

* Športna dvorana, gledalcev 227, sodnika: Ocvirk in Štrigl.

* Dobova: Grudnik, Mlakar, Bogovič 5, Glogovšek 1, Dizdar, Luzar, Pintar 4 (2), Šukić 1, Latković 3, Mladkovič, Mlakar 1, Ferenčak, Kozolić 1, Tajnik 1, Grobelnik, Nešić 9 (3).

* Celje Pivovarna Laško: Bojić, Primožič, Belkaied, Strmljan 3, Knez, Mazej 5, Marguč 9 (4), Antonijević 1, Ivanković 2, Janc, Muhović 6, Žabić, Mlakar 3, Vlah 3, Martinović 4, Suholežnik 2.

* Sedemmetrovke: Dobova 6 (5), Celje Pivovarna Laško 4 (4).

* Izključitve: Dobova 10, Celje Pivovarna Laško 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Celjani so v Posavju pričakovano dosegli novo zmago, po njej imajo znova dve točki več od najbližjih zasledovalcev iz Trebnjega. Z njimi se bodo pomerili v petek v dvorani Zlatorog, po tem dvoboju bo bržkone tudi znan prvak v sezoni 2022/23.

Izbranci gostujočega trenerja Alema Toskića niso igrali "na polno", v Dobovi so prihranili veliko moči za veliko usodnejši obračun v naslednjem krogu. Tekma je bila izenačena do izida 11:11, nato pa so Celjani nekoliko odločneje pohodili "stopalko za plin" in zanesljivo dosegli 18. zmago v sezoni.

V njihovih vrstah je bil najbolj učinkovit Gal Marguč z devetimi goli, enak strelski učinek je imel v posavski ekipi tudi Ignjat Nešić.

Zasedba iz Celja bo v prihodnjem krogu gostila trebanjski Trimo, ekipa iz Dobove pa bo gostovala v Slovenj Gradcu

IZJAVA PO TEKMI

Jaša Bogovič, rokometaš RK Dobova: "V tekmo smo s fanti šli sproščeno. V prvem polčasu smo dolgo držali rezultat, vendar so Celjani zaradi naših zgrešenih zicerjev hitro naredili razliko 5 golov. V drugem polčasu pa nam je zmanjkalo koncentracije in izkušenj, da pariramo ekipi Celja in to je odraz končnega rezultata."

* Izidi, 19. krog:

- petek, 24. marec:

Trimo Trebnje - Maribor Branik 30:22 (12:11)

- sobota, 25. marec:

LL Grosist Slovan - Slovenj Gradec 26:31 (13:15)

Sviš Ivančna Gorica - Krško 27:26 (12:12)

Dobova - Celje Pivovarna Laško 26:38 (15:20)

Koper - Krka 23:29 (13:14)

- nedelja, 26. marec:

18.00 Urbanscape Loka - Riko Ribnica

- sreda, 5. april:

Gorenje Velenje - Jeruzalem Ormož

* Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 19 18 0 1 628:506 36

2. Trimo Trebnje 19 17 0 2 624:483 34

3. Gorenje Velenje 17 14 1 2 537:442 29

4. Krka 18 12 0 6 533:486 24

5. Riko Ribnica 18 11 1 6 538:528 23

6. Slovenj Gradec 19 10 2 7 547:542 22

7. Koper 19 7 2 10 533:512 16

8. Jeruzalem Ormož 18 6 2 10 476:528 14

9. Sviš Ivančna Gorica 19 4 5 10 485:555 13

10. Urbanscape Loka 17 4 4 9 448:485 12

11. LL Grosist Slovan 19 5 2 12 539:595 12

12. Dobova 18 4 1 13 453:528 9

13. Maribor 19 2 3 14 479:539 7

14. Krško 19 2 3 14 493:584 7

STA; M. K.