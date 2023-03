Minister Šarec: "Brez NOB bi bilo naše življenje drugačno''

26.3.2023 | 15:50

Foto: MORS

Ribnica/Jelenov Žleb - Minister za obrambo Marjan Šarec se je v Ribnici včeraj udeležil slovesnosti ob 80. obletnici bitke pri Jelenovem Žlebu.

V svojem nagovoru je poudaril pomen te in ostalih bitk narodnoosvobodilnega boja za samostojno državo: "Gre za enega v nizu bojev za samostojno in neodvisno Slovenijo še v času takratne države. To je bil boj za življenje, kakršnega si ga kot narod želimo."

"Brez NOB bi bilo naše življenje drugačno. Bolečina kolaboracije se čuti, vendar je čas, da gremo naprej. NOB moramo dati mesto, ki si ga zasluži, saj nas je prav ta umestil med narode, ki so se uprli fašizmu, nacizmu," je dejal minister Šarec.

V nadaljevanju je, kot poročajo z ministrstva za obrambo, izpostavil tudi, da moramo ceniti lastno državo. "Danes imamo lastno državo. Naša dolžnost je, da jo spoštujemo. Slovenska vojska je izšla iz naše zgodovine, začenši z generalom Rudolfom Maistrom, nato NOB in na koncu Teritorialna obramba, ki nam je izborila samostojnost. Zato SV ni nek nebodigatreba. Bodimo nanjo ponosni," je povedal minister in nadaljeval, da moramo biti ponosni na to, da smo Slovenke in Slovenci. "Cenimo to, cenimo našo domovino, cenimo Slovensko vojsko. To smo dolžni tistim, ki so za našo svobodo dali največ, kar so imeli – svoja življenja. Večna slava in zahvala vsem padlim junakom," je svoj nagovor zaključil Marjan Šarec.

Še pred osrednjo slovesnostjo ob 80-letnici zmagovite bitke je minister položil venec k spomeniku nad breznom pri Jelenovem Žlebu in se poklonil padlim.

M. K.