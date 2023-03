Obiski v bolnišnicah - So čedalje bolj zaprte?

26.3.2023 | 19:00

V SB Brežice so obiske spet popolnoma prepovedali v petek. (Foto: arhiv DL)

Tudi po sprostitvi ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 se bolnišnice za poslabšanje epidemiološke situacije v državi odzivajo z omejevanjem obiskov hospitaliziranih – Na bolnišnicah je velika odgovornost

13. marca so minila tri leta od razglasitve svetovne pandemije covida-19. Ob zaostrovanju ukrepov za zajezitev epidemije so se spreminjala tudi pravila za obisk v bolnišnicah, ki pa so še danes precej stroga. Zdi se, da so bolnišnice, ki so sicer tudi v preteklosti običajno v jesenskem in zimskem času zaradi povečanega števila respiratornih virusnih okužb omejile obiske hospitaliziranih, zaradi novega koronavirusa postale še previdnejše. Tudi v času sproščanja in sprostitve ukrepov za zajezitev epidemije, ki so prinesli normalizacijo življenja v družbi, so bolnišnice ob vsakem poslabšanju epidemiološke situacije omejile obiske hospitaliziranih, kar pa za bolnike, kot so si sicer strokovnjaki enotni, ni dobro.

Zaradi porasta okužb s koronavirusom so že julija lani v številnih bolnišnicah omejili obiske, v večini bolnišnic pa je bila znova obvezna tudi uporaba zaščitnih mask. V nekaterih bolnišnicah so obiske razen za izjeme, kot so kritično bolni in paliativni bolniki, ki jih je bilo mogoče obiskati z dovolilnico lečečega zdravnika, prepovedali, drugje so jih omejili na eno zdravo osebo v določenem časovnem intervalu ali jih omogočali po predhodnem dogovoru. Decembra lani, ko je število okuženih s SARS-CoV-2, z gripo, RSV in z drugimi respiratornimi virusi v Sloveniji ponovno narastlo, se je zgodba ponovila. Tisto, kar zaradi omejevanja obiskov v bolnišnicah povzroča vse večjo nejevoljo med ljudmi, pa tudi skrb strokovne javnosti, je to, da tudi po treh mesecih v vseh splošnih bolnišnicah po državi omejitve obiskov še vedno veljajo in da so po prepričanju mnogih, čeprav so jih ponekod že omilili, tudi še zelo stroge. V novomeški bolnišnici na primer že vse od 22. decembra lani pa do vključno torka ta teden, z izjemo oddelka za ginekologijo in porodništvo ter oddelka za pediatrijo, kjer so sicer tudi veljale omejitve, obiski niso bili dovoljeni. Dovoljeni so bili samo pri kritično bolnih pacientih z dovolilnico lečečega zdravnika, tako kot so to sicer bili in so še vedno dovoljeni tudi v vseh drugh splošnih bolnišnicah po državi.

RAZLIČNE OMEJITVE

»Kazalo je, da so se zadeve že čisto umirile, a smo prejšnji teden nepričakovano, zaradi okužbe v enem izmed domov starejših občanov, prejeli kar pet covidnih bolnikov naenkrat,« pravi v. d. strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Novo mesto Boštjan Kersnič. To je bil tudi razlog, da niso že prejšnji teden sprostili obiskov. Odločitev o umiku prepovedi obiskov so sprejeli šele v torek. »Da bomo ljudem omogočili obiske, bomo šli na omejitev na eno zdravo osebo v času, določenem za obiske. Ker pa bo covid še do nadaljnjega v populaciji, bomo na vse obiskovalce apelirali, da ne bi imeli v bolnišnicah družinskih sestankov, ampak da bi bolnika res prišli samo pogledati,« nam je takoj po sprejetju odločitve povedal Kersnič.

»Upoštevati moramo osnovne zakone, lokalne zadeve pa prilagajamo trenutni situaciji na svojem območju,« pravi Kersnič o različnih ukrepih za zajezitev okužb, ki jih imajo bolnišnice in med katerimi so tudi obiski hospitaliziranih. »V ospredju moramo imeti dobrobit bolnikov, seveda pa tudi dobrobit svojcev. Vemo, da bolni ljudje potrebujejo socialni stik, vendar pa je treba vedeti tudi, da so bolnišnice odgovorne predvsem za bolnike, svojci, ki hodijo na obiske, pa so lahko zelo problematični za vnos bolezni, zato skušamo bolnike maksimalno zaščititi,« pravi.

Že 14. januarja so sprostili obiske in jih dovolili enkrat tedensko v Splošni bolnišnici Brežice, kjer so jih prepovedali 30. novembra lani in so bili dovoljeni samo po dogovoru s predstojnikom oddelka ali z lečečim zdravnikom*.

(*Opomba: prispevek je iz aktualne tiskane izdaje Dolenjskega lista, ki je izšla v četrtek, 23. marca. Le dan kasneje, v petek, 24. marca, pa so v brežiški bolnišnici obiske ponovno omejili oz. prepovedali, in sicer zaradi ponovnega vnosa okužbe s koronavirusom med hospitalizirane paciente. Obiski so možni izključno po predhodnem dogovoru z lečečim zdravnikom.)

PRITOŽBE SVOJCEV

Da so po treh letih ljudje že utrujeni od novega koronavirusa in z njim povezanih omejevalnih ukrepov, priča tudi podatek, da se svojci pogosto pritožujejo zaradi omejevanja ali celo prepovedi obiskov v bolnišnicah. »Vodstvo bolnišnice sem pred kratkim že opozorila na pritožbe in jih pozvala k bolj odprtemu režimu obiskov. Posebej starejši zelo pogrešajo stik s svojci ali tistimi, ki za njih skrbijo v domačem okolju,« pravi zastopnica pacientovih pravic za področje Dolenjske in Bele krajine Zlata Rebolj. Predvsem starejši, kot dodaja, težko razumejo, da jih ne smejo svojci obiskati. »Zato se počutijo pozabljene, odrinjene in osamljenje, kar lahko vpliva na njihovo psihično stanje, posledično pa na celoten potek zdravljenja in tudi do morebitnega slabšega izida zdravljenja,« pravi. Strinja se z oceno, da se zdi, da so bolnišnice od korone naprej čedalje bolj zaprte za obiskovalce. »Menim, da bi bilo prav, da bi obiske ponovno dovolili na način, kot je bil pred epidemijo korone,« pravi.

POISKATI RAVNOVESJE

»Na bolnišnicah, še posebno na vodstvih zavodov, je velika odgovornost,« pravi Darinka Klemenc, svetovalka Srebrne niti – združenja za dostojno starost. Čeprav gre za težko moralno dilemo, pa bi, kot meni, bolnišnice morale najti neko ravnovesje med odgovornostjo in tem, kako se ljudje počutijo kot pacienti. »Že sama hospitalizacija, da se mora človek prestaviti v neko drugo okolje, še posebno, če gre za starejšega, bolnega, s kakšno pretečo diagnozo, ni dobra,« pravi. Če pa se mu omejuje še socialne stike, je to, kot pravi, še toliko huje in lahko vpliva tudi na sam proces zdravljenja. Socialni stik in občutek, da človek ni osamljen, je namreč izjemno pomemben in spada pod duhovno oskrbo.

»Covid je bil grozen, še posebej za domove starejših, in je tudi v zdravstvene ustanove prinesel strah,« pravi o omejevanju obiskov v bolnišnicah. Kot dolgoletna zdravstvena delavka se zaveda, da je treba upoštevati vse zdravstvene ukrepe, vendar pa meni, da zdaj, ko je covid postal virus ranga gripe in ko gremo v pomlad in je virusov manj, bolnišnicam ne bi bilo treba vztrajati na tako strogih stališčih glede obiskov. Še posebno, kot dodaja, ker obiskov v bolnišnicah ni več toliko, kot jih je bilo včasih. »Vrednote so se spremenile. Mlajši ne čutijo potrebe, da bi šli pogledat svojce v bolnišnico. Da obiske omejujemo še takrat, ko bi lahko nekdo prišel, je res škoda,« pravi.

Iz aktualne tiskane izdaje Dolenjskega lista.

Mojca Leskovšek Svete