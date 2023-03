FOTO&VIDEO: VN Adrie Mobil domačemu kolesarju Finkštu

26.3.2023 | 19:20

Foto: Sportida

Novo mesto - Slovenski kolesar Tilen Finkšt (Adria Mobil) je zmagovalec dirke za veliko nagrado Adrie Mobila. Na razgibani trasi v okolici Novega mesta je po 180 km v sprintu razredčene glavnine drugo mesto zasedel Italijan Filippo Fortin, tretji je bil še en Italijan Luca Colnaghi.

Na razgibani preizkušnji je bila razredčena glavnina pozorna na številne napade v zadnjih štirih krogih okoli Novega mesta. Močan ritem v ospredju pa je pomenil, da se bodo za zmago na osmi VN Adrie Mobil kolesarji pomerili v sprintu.

Največ moči je prihranil prav 25-letni Finkšt, ki je v spomladanskem delu v dobri formi. Nenazadnje je dobil tudi etapo na štiridnevni hrvaški preizkušnji Istrska pomlad.

V četrtek je bil Finkšt tretji na VN Nove Gorice in Vipavske doline, preteklo nedeljo pa je sezono slovenskih preizkušenj mednarodne ravni začel s petim mestom na VN Slovenske Istre.

V Novem mestu pa je bil danes prepričljivo hitrejši od Fortina (Maloja Pushbikers), ki je na VN Adrie Mobil lovil tretjo zmago po letih 2016 in 2018. Tretji je bil Colnaghi (Green Project-Bardiani CSF-Faizane). Poleg Fortina ima dve zmagi na tej dirki še Slovenec Marko Kump.

"Vsi smo si želeli zmago na domačem terenu. Vedeli smo, da smo dobri in to smo morali upravičiti. Dobro dirkamo že celotno sezono," je v prvi izjavi za organizatorje dirke dejal 25-letni domačin.

"Imeli smo plan A za sprint glavnine, a je bilo po uri in pol v ospredju 14 ubežnikov. To smo pokrili z dvema kolesarjema, zato smo malce kolebali glede taktike. Vendar so ekipe ubežnike ujeli in smo se lahko posvetili prvotnemu načrtu. Fantje so mi pripravili sijajen položaj ob vstopu na most, potem pa smo sprintali," je taktiko domače ekipe še razkril Finkšt.

Bogdan Fink, direktor dirke: ''Dirka je bila lepa in energična, z vidika vremena smo imeli idealen dan za dirko. Tekmovalci so poskrbeli za zanimivo dirkanje in držali hiter tempo, povprečna hitrost je znašla preko 43 km/h. Na startu smo imeli tekmovalce iz 34 držav, kar je zelo velik uspeh in ti tekmovalci bodo ponesli ime dirke po svetu. Zahvaliti se želim tudi vsem sponzorjem in sodelavcem, ki so omogočili izvedbo dirke, seveda pa se izredno veselim tudi Tilnove zmage.''

Na dirki je nastopilo 26 ekip oziroma skupno 176 kolesarjev iz 33 držav. Med njimi je bilo pet slovenskih ekip, Adria Mobil, Ljubljana Gusto Santic, Cycling Team Kranj, mebloJOGI Pro-concrete in Ribno Alpine Resort Bled.

Še pet slovenskih kolesarjev se je uvrstilo med najboljših 30. Anže Skok (Ljubljana Gusto Santic) je bil z osmimi sekundami zaostanka 18., mesto za njim je končal Luka Ziherl (Cycling Team Kranj). Natan Gregorčič (Ljubljana Gusto Santic) je bil 25., Teo Pečnik (Cycling Team Kranj) je bil mesto za njim, 30. pa je bil Vid Jeromel (Cycling Team Kranj).

Dirka VN Adrie Mobil je bila zadnja v seriji treh mednarodnih preizkušenj na slovenskih cestah. VN Slovenske Istre je preteklo nedeljo dobil Poljak Bartlomiej Proc, VN Nove Gorice in Vipavske doline pa Čeh Adam Toupalik.

STA; M. K.

