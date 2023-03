Gorel kokošnjak, kokoši rešene

27.3.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 21.16 je v naselju Zafara, občina Žužemberk, gorel lesen kokošnjak velikosti 4 x 4 metre. Gasilci PGD Žužemberk so pogasili požar ter objekt pregledali s termovizijsko kamero. Živali so pred prihodom gasilcev rešili domači.

Zakaj je smrdelo?

Ob 15.19 je bil na Cesti 4. julija v Krškem zaznan močan vonj po jedki snovi in žgani plastiki. Gasilci PGE Krško so opravili pregled terena in ugotovili, da vonj pojenja, ne pa njegovega izvora.

Italijanski arzenal

Ob 12.51 sta v bližini naselja Travnik, občina Loški potok, pirotehnika na kraju najdbe uničila najdeno italijansko ročno bombo. Nato sta še preiskala okolico kraja najdbe ter odstranila in do uničenja uskladiščila dodatno najdenih 67 kosov topovskih granat kalibra 75 milimetrov, italijanskega izvora iz obdobja druge svetovne vojne.

Gasilci so jim odprli vrata

Ob 10.55 so gasilci PGE Krško na Sremiški cesti v Krškem s tehničnim posegom odprli vrata na stanovanjskem objektu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU, na izvodu vodovod v dolino;

- od 8:00 do 12:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČE, TP DOBLIČKA GORA, TP GRIČ PRI DOBLIČAH.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRDINOVA, izvod Rondo;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR, izvod Gornji Suhor.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEBANOVA, izvod 2. VOLČIČEVA;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE, izvod 6. MARKLJEVA UL.;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREKOPA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 1.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEMŠE, izvod 3. ČEMŠE DESNO;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOVEC, izvod 3. DESNO OD TP.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Bačje, nizkonapetostno omrežje – Lokar vzhod predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; na območju TP Brezovica Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Pugled pa med 9:00 in 11:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.