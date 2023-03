Pancar na Sardiniji enajsti

Cagliari - Motokrosisti so konec tedna odpeljali drugo dirko svetovnega prvenstva. Na Sardiniji je v elitnem razredu MXGP, kjer svetovni prvak Tim Gajser zaradi poškodbe še ne tekmuje, slavil Nizozemec Jeffrey Herlings. V razredu MX2 pa je edini slovenski predstavnik Jan Pancar končal na 11. mestu.

V elitnem razredu MXGP je dirko dobil svetovni prvak iz leta 2021 Herlings, ki je bil v obeh vožnjah drugi. Drugo je sicer dobil njegov rojak Glenn Coldenhoff, ki pa zaradi slabše prve na koncu ni stopil na najvišjo stopčniko, ampak se je moral zadovoljiti z drugim mestom. Tretji v seštevku dirke pa je bil Španec Jorge Prado, sicer zmagovalec prve vožnje. Herlings je dobil 44 točk, Coldenhoff 41, Prado pa 40.

Španec Ruben Fernandez, sotekmovalec Gajserja v ekipi Honda HRC in zmagovalec uvodne dirke v Argentini, je tokrat v prvi vožnji odstopil, v drugi pa bil 11., kar je skupno zadoščalo le za 16. mesto.

V seštevku sezone je po dveh preizkušnjah na prvem mestu Prado. V sezoni 2023 v seštevek štejejo tudi kvalifikacije, kjer točke dobi deset najboljših. Španec je pri natančno 100 točkah. Drugi je Herlings s 93, tretji pa na zadnji dirki četrtouvrščeni Francoz Maxime Ranaux z 78.

Pancar je ob odsotnosti Gajserja zdaj edini Slovenec na dirkah najvišje ravni. Na prvi postaji sezone v Argentini je bil deseti, tokrat pa je končal na enajstem mestu. Kvalifikacije je v soboto končal na 16. mestu, tako da po novem sistemu točkovanja ostaja še brez dodatnih točk. V nedeljo pa je po solidnem startu v prvi vožnji izgubil stik z vodilnimi in na cilj pripeljal 12.

Nekoliko bolje se je odrezal v drugi, bil na robu deseterice in na desetem mestu vožnjo tudi končal. Skupno pa je to v seštevku pomenilo 11. mesto in 20 točk za SP.

O zmagi je odločala boljša druga vožnja Belgijca Jaga Geertsa, saj je tako kot Nizozemec Kay de Wolf eno vožnjo dobil, v eni pa končal na drugem mestu. Z enakim izkupičkom 47 točk je zaradi zmage v drugi vožnji slavil Belgijec. Tretji je bil Francoz Thibaut Benistant (38).

V seštevku sezone po dveh dirkah prav tako vodi Geerts s 117 točkami, de Wolf jih ima 87, Benistant pa 86. Pancar je na prvih dveh dirkah dobil 40 točk in je trenutno deseti.

Naslednja dirka bo 10. aprila v švicarskem Frauenfeld.

* Izidi:

* MXGP:

- skupno na dirki: 1. Jeffrey Herlings (Niz) 44, 2. Glenn Coldenhoff (Niz) 41, 3. Jorge Prado (Špa) 40;

- SP skupno (2): 1. Jorge Prado (Špa) 100, 2. Jeffrey Herlings (Niz) 93, 3. Maxime Renaux (Fra) 78

* MX2:

- skupno na dirki: 1. Jago Geerts (Bel) 47, 2. Kay de Wolf (Niz) 47, 3. Thibault Benistant (Fra) 38 ... 11. Jan Pancar (Slo) 20;

- SP skupno (2): 1. Jago Geerts (Bel) 92, 2. 2. Kay de Wolf (Niz) 87, 3. Thibault Benistant (Fra) 86 ... 10. Jan Pancar (Slo) 40.

