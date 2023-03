Mark Kastelic na prvi dirki evropskega prvenstva v kartingu razreda OK

27.3.2023 | 08:25

Tekmovanje je potekalo na kartodromu Lucas Guerrero, ki se nahaja zahodno od Valencie. (Foto: AMZS)

Valencia - Slovenska predstavnika na prvi dirki evropskega prvenstva v kartingu razreda OK sta bila Aleksandar Bogunović in Mark Kastelic iz Ivančne Gorice.

Kartodrom Lucas Guerrero v Valencii je bil prizorišče prve od skupno štirih dirk sezone, ki bodo štele za točke evropskega prvenstva v razredu OK. Slovenske barve v Španiji sta z licencama AMZS branila Aleksandar Bogunović in Mark Kastelic. V ostri mednarodni konkurenci 86 voznikov sta slovenska fanta od četrtka do nedelje skušala iz sebe in gokarta iztisniti čim več. Borila sta se po najboljših močeh, vendar se jima ni uspelo prebiti v ospredje. V kvalifikacijskih vožnjah so odločali milimetri, zato je na stezi potekal neusmiljen boj, ki je nemalokrat pomenil tudi napake ter s tem povezane kazni. Slovenska voznika sta pokazala, da premoreta potencial, a na tej ravni so bogate mednarodne izkušnje velikokrat tiste, ki odločajo včasih tudi o tisočinkah. Bogunović se je uspel prebiti do polfinala, v katerem je v skupini B zasedel 23. mesto, kar pa žal ni bilo dovolj za finalno preizkušnjo. Kastelic je obstal v kvalifikacijah in se ni prebil do polfinala ter je v skupnem seštevku na 80. mestu, medtem ko Bogunović po prvi dirki zaseda 56. mesto. Finalno vožnjo je sicer dobil Britanec Joe Turney, skupno pa je dirko dobil Španec Gabriel Gomez.

Drugo dirko od skupno štirih, ki bodo štele za evropsko prvenstvo v letu 2023, bo sredi maja gostil Trinec na Češkem, nato sredi junija sledi preizkušnja v Rodbyju na Danskem, četrta dirka, po kateri bo znan tudi evropski prvak v razredu OK, pa bo v Cremoni v Italiji.

AMZS; M. K.