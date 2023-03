Hribar ni ubranil naslova

27.3.2023 | 09:30

Finale moških dvojic (Foto: NTZS)

Rakek - V organizaciji Ping Pong kluba Rakek in Namiznoteniški zveze Slovenije je v dvorani OŠ Rakek potekalo letošnje državno prvenstvo za člane in članice posamezno in dvojice. Po pričakovanjih se je v moški konkurenci naslova veselil Deni Kožul (Grünwetterbach), ki je v finalu s 4:1 (8, -9, 1, 9, 13) premagal Miho Podobnika (Logatec).

Z izjemo Darka Jorgića, ki ima klubske obveznosti, so se na Rakeku zbrali praktično vsi najboljši slovenski namiznoteniški igralci. Že prvi dan je za presenečenje poskrbel mladi Mihael Kocjančič (Kajuh-Slovan), ki je v drugem krogu izločil branilca naslova državnega prvaka, Petra Hribarja (Krka) s 4:1. Preseneča tudi zgodnji izpad Tilna Cvetka, lanskoletnega finalista, ki ga je prav tako v drugem krogu premagal Erik Paulin (Arrigoni).

Hribarjev izpad je v spodnjem delu žreba na najboljši možni način izkoristil šele 16-letni Miha Podobnik, ki je po zmagi nad Janezom Jedlovčnikom v drugem krogu, v tretjem Kocjančiča premagal s 4:0. Mladi Logatčan je v četrtfinalu po hudem boju s 4:3 ugnal še tri leta starejšega Aljaža Godca (Fužinar Inter Diskont). Odlično dnevno formo je Podobnik unovčil tudi v polfinalu, v katerem je bil s 4:2 (-9, -9, 4, 10, 12, 1) boljši od Damjana Zelka (Kema-Murexin).

Veliko bolj odprto pot do finala je imel prvi nosilec državnega prvenstva, Deni Kožul, ki je svoj prvi niz izgubil šele v četrtfinalu. Pred tem je bil boljši od Žige Kristijana Žigona (Fužinar Inter Diskont) in Gregorja Komaca (Maribor), v četrtfinalu pa je s 4:1 (-6, 1, 6, 9, 5) premagal nekdanjega večkratnega državnega prvaka, Uroša Slatinška (ŠD SU). Kožul je v polfinalu s 4:0 (4, 2, 10, 9) premagal še Tomaža Pelcarja.

V finalnem obračunu dveh Logatčanov se je zmage veselil devet let starejši Kožul, ki pa se je moral zelo potruditi, da je strl odpor Podobnika. Drugi niz je celo pripadel mlajšemu tekmecu, ki je v petem nizu vodil že z 10:8 in imel nato še tri zaključne žogice, toda izkušnje in znanje so vendarle bile na strani Kožula.

»Po sobotnem presenetljivem porazu Cvetka in Hribarja je bil potem žreb odprt, tako da so se mladi med sabo bojevali. Miha je igral zelo dobro, ima potencial, tako da sem vesel tudi zanj, da je prišel do finala. Jaz sem svoje delo opravil kot je treba, in sem zadovoljen. V prihodnjem mesecu me čakata zadnja dva kroga nemške lige, nato pa začnemo priprave na svetovno prvenstvo,« je po svojem tretjem naslovu državnega prvaka dejal Kožul. Prvič je do naslova prišel leta 2016, ko je v finalu premagal Jana Žibrata, drugič pa štiri leta pozneje, ko je prav tako na Rakeku presenetil Jorgića.

Prvo mesto je tako osvojil Kožul, drugi je bil Podobnik, tretje mesto pa sta si delila Pucončana Pelcar in Zelko.

Dvojice

V moških dvojicah sta naslov državnega prvaka branila Uroš Slatinšek in Jožko Omerzel (oba ŠD SU), ki sta bila na dobri poti, da ga tudi ubranita. Še zlasti potem, ko sta v četrtfinalu premagala dvojico Peter Hribar in Tilen Cvetko s 3:2 (-9, 6, -8, 4, 8), v polfinalu pa sta bila s 3:0 (9, 7, 7) boljša še od Andraža Novaka in Darka Jamška (Kajuh-Slovan/Fužinar Inter Diskont).

Novomeščana sta se v finalu srečala z Aljažem Godcem in Miho Podobnikom, ki sta v polfinalu s 3:2 (-8, 7, -7, 9, 13) slavila proti izkušeni dvojici Gregor Zafoštnik in Bojan Ropoša (oba Sobota). Ravenčan in Logatčan sta v četrtfinalu premagala Bora Brodnjaka in Luko Jogića (Kajuh-Slovan/Mengeš). V finalu sta Godec in Podobnik do svojega prvega članskega naslova prišla po zmagi s 3:1 (-8, 8, 9, 8).

Prvo mesto sta osvojila Godec in Podobnik, druga sta bila Uroš Slatinšek in Omerzel, tretje mesto pa so si delili Zafoštnik in Ropoša ter Novak in Jamšek.

M. Š.