Slaba predstava Ribničanov na Gorenjskem

27.3.2023 | 09:00

FOTO: FB RD Riko Ribnica

Škofja Loka - Rokometaši Urbanscapa Loke so v 19. krogu lige NLB premagali Riko Ribnico z 31:22 (17:12).

* Dvorana Poden, gledalcev 180, sodnika: Turnšek in Čretnik.

* Urbanscape Loka: Stanojlović, Juričan, Jakac, Belič Pfajfar, Dolenc 1, Cingesar 3, Mali 1, Križaj, A. Jesenko 5 (2), Damjanović 3, Batagelj 3, Nikolić 5, M. Jesenko 8 (3), Klemenčič 2, Strehar, Šilc, Atanasov.

* Riko Ribnica: Jelenovič, Meštrić, Klarič, Levstek 2, Laljek 1 (1), Bogdanović 1, Mihelič, Gorenc 2 (1), Žagar 4, Grum 2, Milićević 1, Cimerman 1, Grebenc 5, Nosan, Hrastnik 3.

* Sedemmetrovke: Urbanscape Loka 5 (5), Riko Ribnica 4 (2).

* Izključitve: Urbanscape Loka 12, Riko Ribnica 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Ribničani so se na Gorenjsko odpravili z željo po dveh točkah, na koncu pa so po izjemno slabi predstavi ostali brez. Po sedmem porazu so izgubili tudi četrto mesto na prvenstveni razpredelnici, na tem položaju so - po sobotni zmagi v Kopru - to sezono vroči povratniki na prvoligaško sceno iz Novega mesta. Škofjeločani so po včerasjšnji zmagi napredovali na osmo mesto v 14-članski ligi NLB.

Do 27. minute je bila tekma povsem odprta (13:12), v končnici prvega polčasa pa so izbranci domačega trenerja Gregorja Cvijića zaigrali sijajno in se po delnem izidu 4:0 na veliki odmor odpravili z lepo prednostjo petih golov (17:12).

Škofjeločani so imeli v drugem polčasu vse niti igre v svojih rokah, Ribničane so zasenčili v vseh prvinah rokometne igre. V 51. minuti so si priigrali osem golov prednosti (27:19) in jasno je bilo, da bo zmaga ostala na Gorenjskem. Največ so vodili za deset golov (31:21).

V škofjeloški ekipi je bil najbolj učinkovit Matevž Jesenko z osmimi goli, izkazal pa se je tudi vratar Luka Stanojlović, ki je zaustavil 15 strelov. V ribniški je Jan Grebenc dosegel pet zadetkov.

Ribniška ekipa bo v naslednjem krogu gostila Sviš Ivančno Gorico.

* Izidi, 19. krog:

- petek, 24. marec:

Trimo Trebnje - Maribor Branik 30:22 (12:11)

- sobota, 25. marec:

LL Grosist Slovan - Slovenj Gradec 26:31 (13:15)

Sviš Ivančna Gorica - Krško 27:26 (12:12)

Dobova - Celje Pivovarna Laško 26:38 (15:20)

Koper - Krka 23:29 (13:14)

- nedelja, 26. marec:

Urbanscape Loka - Riko Ribnica 31:22 (17:12)

- sreda, 5. april:

Gorenje Velenje - Jeruzalem Ormož

* Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 19 18 0 1 628:506 36

2. Trimo Trebnje 19 17 0 2 624:483 34

3. Gorenje Velenje 17 14 1 2 537:442 29

4. Krka 18 12 0 6 533:486 24

5. Riko Ribnica 19 11 1 7 560:559 23

6. Slovenj Gradec 19 10 2 7 547:542 22

7. Koper 19 7 2 10 533:512 16

8. Urbanscape Loka 18 5 4 9 479:507 14

9. Jeruzalem Ormož 18 6 2 10 476:528 14

10. Sviš Ivančna Gorica 19 4 5 10 485:555 13

11. LL Grosist Slovan 19 5 2 12 539:595 12

12. Dobova 18 4 1 13 453:528 9

13. Maribor 19 2 3 14 479:539 7

14. Krško 19 2 3 14 493:584 7

STA; M. K.