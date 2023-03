Krki le točka v Dekanih

27.3.2023 | 10:00

Foto: FB NK Dekani

Nogometaši v 2. SNL so včeraj odigrali še dve tekmi 22. kroga. Tretja Krka je igrala le neodločeno 1:1 z ekipo Jadran Dekani, predzadnji Roltek Dob pa je s 4:1 premagal Primorje eMundio. Na vrhu ostajata Aluminij in Rogaška s 47 in 46 točkami, Krka je zdaj pri 42.

Novomeščani so zapravili priložnost, da bi se še bolj približali vodilnemu dvojcu. A po drugem rumenem kartonu Josipa Majića so že od 21. minute igrali le z desetimi; za gostje je že pred tem zadel Dino Kapitanović, izenačil je Noel Bilić.

Roltek Dob po včerajšnji zmagi ostaja na predzadnjem mestu, a ima zdaj 19 točk in je pobegnil zadnjim Krčanom. Za zmago s 4:1 sta se izkazala Tibor Gorenc Stankovič in Luka Gajič s po dvema goloma.

Nogometaši Ilirije so že v soboto z 0:4 izgubili v Slovenski Bistrici, Beltinci Klima Tratnjek so doma po preobratu z 2:1 premagali zadnjeuvrščeno Krško, Rudar Velenje in Vitanest Bilje pa sta se razšla brez golov. Že v petek je Aluminij na gostovanju v Kranju s 4:0 premagal Triglav, na drugi petkovi tekmi so Brinje Grosuplje v Lendavi z 2:0 ugnale Nafto 1903.

Zadnja tekma tega kroga Fužinar Vzajemci - Rogaška bo v sredo.

* Izidi, 22. krog:

- petek, 24. marec:

TRIGLAV KRANJ - ALUMINIJ 0:4 (0:1)

* Športnem park Kranj, gledalcev 200, sodniki: Jazbec, Pospeh, Kužnik.

* Strelci: 0:1 Martić (29.), 0:2 Marinšek (49.), 0:3 Šalja (76.), 0:4 Skiba (77.)

* Triglav Kranj: Alagič, Ljubijankič (od 53. Gibson), Šalja, Jekovec, Čadež (od 79. Muzaferović), Schweiger, Kondić, Kozić, Bobarić, Dakič, Pokorn.

* Aluminij: Banić, Martić, Čavara (od 81. Medved), Skiba, Marinšek (od 87. Grajfoner), Šturm (od 72. Baskera), Jagić, Gorenak (od 72. Frešer), Jovan (od 81. Munić), Schaubach, Koblar.

* Rumen karton: Kondić.

* Rdeč karton: /

NAFTA 1903 - BRINJE GROSUPLJE 0:2 (0:2)

* Športni park Lendava, gledalcev 200, sodniki: Novarlić, Dedić, Holcman.

* Strelec: 0:1 Hojč (18.), 0:2 Brkić (29.).

* Nafta 1903: Almos, Dinnyes, Pigac (od 46. Petrović), Sulejmanović, Novinič, Igrec (od 60. Nikolič), Szabo, Feher (od 76. Murar), Urh, Gergö (od 35. Bezjak), Plej (od 76. Časar).

* Brinje Grosuplje: Šugić, Brkić, Piskule (od 88. Djelovci), Hojč (od 58. Šparovec), Ristić (od 58. Ostojič), Klančnik, Šporar, Matko, Kene (od 77. Hajdinjak), Pušnik, Boh (od 88. Zrnec).

* Rumeni kartoni: Pigac, Novinič, Bezjak; Djelovci.

* Rdeč karton: /

- sobota 25. marec:

RUDAR VELENJE - VITANEST BILJE 0:0

* Mestni stadion ob Jezeru, gledalcev 100, sodniki: Jerič, Žunič, Habuš.

* Rudar Velenje: Moćić, Bićanić, Tubić, Kosić, Jovanović, Vošnjak, Kočar, Majcenovič (od 46. Kujović), Džumhur (od 71. Brkić), Musa, Zukić.

* Vitanest Bilje: Lipičar, Kladar (od 56. Žejen), Lesjak, Erniša, Susso, Štrukelj (od 90. Bizjak Batistič), Koron, Slavec, Daw. Jalinous, Dar. Jalinous, Gomizelj (od 75. Doplihar).

* Rumeni kartoni: Zukić, Štrukelj, Slavec.

* Rdeč karton: /

BELTINCI KLIMA TRATNJEK - KRŠKO 2:1 (1:1)

* Športni park Beltinci, gledalcev 200, sodniki: Gergič, Benc, Majcen.

* Strelci: 0:1 Čeh (33.), 1:1 Mörec (35.), 2:1 Ptiček (77.).

* Beltinci Klima Tratnjek: Zver, Ptiček, Zorman (od 69. Kralj), Mörec, Kosi, Grobelnik (od 87. Ščernjavič), Sočič, Kaučič, Žaler, Rantaša (od 46. Pihler), Čakš (od 46. Brown).

* Krško: Kokot, Rudonja, Stožinič, Babić (od 72. Nikolić), Plantak, Čeh, Lovrić (od 78. Brekalo), Hanžek, Arapović (od 52. Jurečič), Sivonjić (od 72. Shimba), Zakrajšek.

* Rumeni kartoni: Sočič, Kosi, Kaučič, Žaler; Stožinič, Kokot, Plantak, Zakrajšek.

* Rdeč karton: /

KETY EMMI&IMPOL BISTRICA - ILIRIJA 1911 4:0 (2:0)

* Slovenska Bistrica, geldalcev 400, sodniki: Mertik, Herženjak, Kranjc.

* Strelci: 1:0 Kukovec (26.), 2:0 Kapun (41.), 3:0 Kukovec (50.), 4:0 Martinčič (71.).

* Kety Emmi&Impol Bistrica: Dabanovič, Zajšek, Rozman, Vidmar, Bračko (od 79. Kmetec), Kukovec (od 65. Ciganović), Martinčič (od 79. Ferčič), Havelka, Pesjak, Kapun (od 46. Kuliš), Maher (od 79. Rayan).

* Ilirija 1911: Božič, Vendramin, Ivkič, Novak (od 49. Zyberi), Rorič, Poplatnik, Štricelj, Bartolj, Benkič (od 75. Medič Slaček), Rotar (od 60. Golob), Škoflek (od 75. Korošec).

* Rumeni kartoni: Kapun; POplatnik, Štricelj.

* Rdeč karton: /

- nedelja, 26. marec:

ROLTEK DOB - Primorje eMUNDIA 4:1 (4:1)

* Dob, gledalcev 300, sodniki: Tozan, Vidali, Habibović.

* Strelci: 0:1 Nunić (8.), 1:1 Gajič (16.), 2:1 Gorenc Stankovič (18.), 3:1 Gorenc Stankovič (37.), 4:1 Gajič (41.).

* Roltek Dob: Erjavšek, Vrhovnik, Gajič (od 83. Gajič), Justin (od 72. Levec), Avbelj (od 83. Dajčman), Gorenc Stankovič, Petek, Zenković (od 61. Račič), Rems, Mitrović, Kasnik (od 72. Bračun).

* Primorje eMundia: Macan, Fogec, Proleta, Demirović, Nunić, Lun Bončina, Zavnik, Badžim, Dedić, Žavbi, Jermol.

* Rumena kartona: Jermol, Demirović.

* Rdeč karton: /

JADRAN DEKANI - KRKA 1:1 (1:1)

* Dekani, gledalcev 120, sodniki: Šabanagić, Brezar, Čiča.

* Strelca: 0:1 Kapitanović (14.), 1:1 Bilić (19.).

* Jadran Dekani: Gabrić, Stepančič, Kremenović, Bilić (od 62. Fortuna), Panić (od 86. Demiri), Šehić, Owusu (od 72. Owusu), Ljutić, Cukjati (od 86. Rudonja), Jurman, Galina (od 46. Burin).

* Krka: Čadež, Mešanović, Ejup, Bedek, Žur (od 46. Đapo), Majić, Marijanović (od 63. Predanić), Jakopović, Kapitanović (od 79. Horvat), Blaževski (od 90. Stanić), Drk.

* Rumeni kartoni: Galina; Majić, Kapitanović, Blaževski, Drk.

* Rdeč karton: Majić (21.).

- sreda, 29. marec:

FUŽINAR VZAJEMCI - ROGAŠKA

* Lestvica:

1. Aluminij 22 14 5 3 41:17 47

2. Rogaška 21 14 4 3 34:18 46

3. Krka 22 12 6 4 34:17 42

4. Ilirija 1911 21 11 5 5 36:18 38

5. Beltinci Klima Tratnjek 22 9 6 7 33:32 33

6. Vitanest Bilje 22 9 4 9 33:41 31

7. Nafta 1903 22 8 5 9 38:34 27

8. Primorje eMundia 22 6 9 7 31:33 27

9. Fužinar Vzajemci 20 6 9 6 32:33 27

10. Rudar Velenje 22 6 8 8 30:34 26

11. Kety Emmi&Impol Bistrica 22 6 7 9 25:27 25

12. Brinje Grosuplje 22 7 3 12 20:29 24

13. Triglav Kranj 22 7 3 12 22:40 24

14. Jadran Dekani 22 4 11 7 18:21 23

15. Roltek Dob 22 4 7 11 29:43 19

16. Krško 22 4 4 14 27:46 16

STA; M. K.