Šentjernejski Roostersi najbolj inovativna ekipa

27.3.2023 | 12:30

Ekipa Roosters iz OŠ Šentjernej sestavljajo: Iva Beguš, Zoja Jurečič, Enja Hočevar, Vid Beguš, Matija Hodnik, Teodor Kirar in Amadej Rešetič. (Foto: L. M.)

Ljubljana, Šentjernej - 220 mladih raziskovalcev in robotikov iz 28 ekip iz petih držav se je te dni družilo in tekmovalo na odprtem državnem prvenstvu FLL Slovenije/ Finale regije Adria na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.

Odlično so se odrezali Šentjernejčani, saj je ekipa Roosters OŠ Šentjernej z mentorjema Slavico Jordan in Ognjenom Sajetom dosegla prvo nagrado za najbolj inovativni projekt. Odlično so se odrezali na temo energija – viri energije, njen prenos in shranjevanje in našli rešitev za energetsko krizo. Domislili so se pridobivanja alternativnega vira energije, in sicer procesa umetnega pridobivanja sintetičnega metana, ki bi nadomestil drag energent, zemeljski plin iz Rusije.

Ponosna mentorja: Slavica Jorda in Ognjen Saje (Foto: L. M.)

»Naša rešitev se začne pri jedrski elektrarni, v kateri dobimo toploto in električno energijo. Z zadnjo pride v pretvorbni stavbi do procesa elektrolize, v katerem razkrojimo vodo na vodik in kisik. Kisik spustimo v ozračje, vodiku pa dodamo ogljik iz ozračja, v katerem s pomočjo toplote pride do procesa mehanizacije in nastane sintetični metan. Prednosti so manjša odvisnost od uvoza plina iz Rusije, cena zaradi lažjega pridobivanja manj niha, gre tudi za manjše onesnaževanje okolja, ker ogljikove okside iz ozračja recikliramo. Ta energent bi se lahko uporabljal v gospodinjstvu in gospodarstvu, do uporabnikov pa bi prišel po že obstoječih plinovodih, kar pomeni, da ni dodatnih stroškov,« je njihovo inovacijo razložila Zoja Jurečič.

Šentjernejčani so potrditev, da bi zadeva delovala tudi v praksi, dobili na Inštitutu Jožef Stefan.

Sedemčlanska ekipa je navdušila s svojo raziskovalno nalogo, odkrila inovativno rešitev in pripravila zelo dobro predstavitev.

»Pri reševanju problema so uporabili različne vire, ki so jim pomagali, da so problem razumeli celovito, da so ga znali opredeliti. Prišli so do zelo dobre rešitve, ki je premišljena in kreativna ter ima dober potencial za rešitev izbranega problema v praksi. Pri svojem delu so člani ekip razvili učinkovit način komunikacije s skupnostjo. Prav tako so problem in rešitev znali jasno, temeljito in učinkovito predstaviti ocenjevalcem in potencialnim podpornikom," je komisija dejala v obrazložitvi.

2. nagrado za zasnovo robota je prejela ekipa RoboBoS OŠ Bistrica ob Sotli, posebno nagrado »Robo poteza« pa ekipa RoboKings z OŠ Marjana Nemca Radeče.

L. Markelj