OŠ Blanca, OŠ Brežice in SIC Brežice so evropske digitalne šole

27.3.2023 | 11:50

Foto: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Ljubljana/Brežice - Sedem slovenskih osnovnih in srednjih šol je prejelo prestižni status evropske digitalne šole za njihove izjemne prispevke pri digitalnem poučevanju in učenju. Z nagrado želijo spodbujati digitalno učenje in opremiti učence z naprednimi digitalnimi veščinami, so sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Da bi prejele nagrado digitalne šole (Digital Schools Award Europe), morajo šole dokazati celovit pristop k digitalizaciji izobraževanja in šolsko digitalno strategijo, predložiti dokaze, kako digitalna tehnologija izboljšuje učenje, in zavezanost stalnemu strokovnemu razvoju učiteljev.

Na podelitvi nagrad, ki je potekala na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, je priznanje prejelo sedem osnovnih in srednjih šol: Osnovna šola Lesično, Osnovna šola Blanca, Osnovna šola Brežice, Osnovna šola Rada Robiča Limbuš, Osnovna šola Beltinci, Strokovna gimnazija Šolski center Kranj in Strokovno izobraževalni center Brežice.

Te šole so sodelovale v novi pobudi Akademija digitalnih šol SELFIE (SELFIE Digital Schools Academy), katere cilj je podpreti trajnostne prakse digitalnega izobraževanja v evropskih šolah. Akademija nudi šolam, ki so uporabile evropsko orodje za samorefleksijo SELFIE, mentorsko podporo za digitalno izobraževanje in vire strokovnega razvoja, s poudarkom na temah, kot so vodenje, sodelovanje, infrastruktura, poklicni razvoj, poučevanje in učenje, ocenjevanje ter digitalne kompetence študentov.

Akademija bo za vse šole odprta od septembra 2023. Program bo pomagal spodbujati socialno vključenost in enakost s povezovanjem šol z mentorskimi šolami za izboljšanje njihovih digitalnih praks.

Tokratna podelitev nagrad digitalne šole je bila za slovenske šole že tretja. Oktobra 2021 je priznanje prejelo prvih pet šol, nato v marcu 2022 še 14 šol. Tako je program v obdobju treh let izpostavil inovativne in sodelovalne pristope k vključevanju digitalne tehnologije v poučevanje in učenje, kar je navdihnilo druge šole, da temu sledijo.

STA; M. K.