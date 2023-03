V Šentjerneju odprta žalna knjiga za Janeza Goriška

27.3.2023 | 10:40

Janez Gorišek , po rodu Šentjernejčan,se je rad vračal med dolenjske griče in prijazne Dolenjce. (Foto: arhiv DL; L. M.)

Šentjernej - V spomin na Janeza Goriška, častnega občana Občine Šentjernej, je župan Jože Simončič sklical žalno sejo šentjernejskega Občinskega sveta, ki bo v sredo ob 18. uri v rdeči dvorani Kulturnega centra Primoža Trubarja v Šentjerneju.

Spominu nanj se lahko Šentjernejčani in ostali poklonijo tudi z vpisom v žalno knjigo. Ta je odprta v rdeči dvorani KC Primoža Trubarja vsak dan od 8. do 15. ure, od ponedeljka, 27. marca, vse do zaključka žalne seje.

Ob izgubi Občina Šentjernej svojcem Janeza Goriška izreka iskreno sožalje. "Kot graditelja naše skupne prihodnosti se ga bomo spominjali s spoštovanjem in hvaležnostjo," so zapisali v sporočilu za javnost na Občini Šentjernej.

M. K.