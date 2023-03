Usklajen poostren nadzor slovenske in hrvaške prometne policije - ne zadnjič

27.3.2023 | 18:25

Matjaž Leskovar s hrvaškimi kolegi (Foto: Rasto Božič/STA)

Krško - Slovenska policija je na počivališču dolenjske avtoceste Zaloke pri Raki v smeri Novega mesta danes do 13. ure poostreno nadzirala promet. Gre za akcijo, usklajeno s hrvaškimi kolegi, ki so podoben nadzor na svojem ozemlju danes izvajali na avtocestnem počivališču Gradna v smeri Zagreba, je povedal predstavnik slovenske prometne policije Matjaž Leskovar.

Nadzor je posledica okrepitve prevoza blaga in potnikov na dolenjski avtocesti. Policiji obeh držav pa želita hkrati s ciljem dodatnega izboljšanja varnosti na cestah medsebojno izmenjati koristne izkušnje, tehniko in način dela, je razlog za akcijo pojasnil višji samostojni policijski inšpektor sektorja prometne policije na upravi uniformirane policije Leskovar.

Okrepljen promet do dolenjski avtocesti

Z vstopom hrvaške v schengensko območje in ukinitvijo nadzora prehajanja meje so se namreč spremenili prometni tokovi, po ocenah Darsa pa se je promet na dolenjski avtocesti okrepil za približno petino, je pojasnil.

Šlo je za prvo tovrstno skupno akcijo dveh sosednjih držav, usmerili pa so se predvsem na tovorni in avtobusni promet. Na slovenski strani je bila prisotna tudi hrvaška patrulja, slovenski predstavniki pa so tudi obiskali kolege na hrvaški strani.

V akciji so sodelovala specializirana policijska enota za nadzor prometa, ljubljanski in novomeški policisti, specializirana enota za nadzor državne meje, prometni inšpektorat in Finančna uprava RS. S podobnimi poostrenimi nadzori bodo sicer nadaljevali, taktiko in metodiko dela pa bodo prilagodili prometnemu stanju, je še napovedal Leskovar.

Po podatkih predstavnika sektorja prometne policije Generalne policijske uprave Damjana Skoka so bili pri nadzoru prometa med drugim pozorni predvsem na kršitve glede delovnega časa vožnje, odmora in počitka voznikov tovornih vozil ter avtobusov, na tehnično brezhibnost, ustreznost naloženosti in zavarovanja naloženega tovora.

Do 10. ure so ugotovili več preobremenitev s tovorom, nepravilnosti pri vozniški posadki, prevozu živali, manipuliranje z delovnim časom, kršitve zahtev tehnične brezhibnosti in neustrezno pritrjenost tovora. Kot je ocenil, je bilo "prekrškov ogromno". Pri akciji je sodeloval tudi helikopter in vodnik s slednim psom. Na avtocestnem vozišču so postavili tudi kamero za nadzor dogajanja in hitrosti vožnje, na terenu pa imeli tudi vso drugo potrebno opremo, je še navedel Skok.

Po podatkih policije so pri današnjem nadzoru odkrili tudi vozilo s tremi migranti z območja Kosova. Ker je voznik vozil s ponarejenim vozniškim dovoljenjem, njegovima sopotnikoma pa je prepovedan vstop na schengensko območje, so njihovo vozilo zasegli. Omenjene kršitelje bodo obravnavali po ustaljenem postopku, so dodali.

Nadzora na slovenski strani se je udeležil tudi vodja službe hrvaške prometne policije Josip Mataja. Kot je dejal, naj bi se podobno sodelovanje obeh policij nadaljevalo. Hrvaška policija se je sicer za poostren nadzor odločila zaradi izkušenj pri zadnjih večjih avtobusnih prometnih nesrečah na tamkajšnjih avtocestah in iz preventivnih razlogov, je še dejal.

STA; M. K.