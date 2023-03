FOTO: Se je prevrnil zadrogiran?

27.3.2023 | 13:50

Takole je v soboto po prevračanju 27-letnik obstal ob cesti med Sotesko in Dvorom (Fotografiji: FB PKD)

V soboto dopoldne se je zgodila prometna nesreča na cesti med Sotesko in Dvorom. Policisti PP Dolenjske Toplice so ugotovili, da je 27-letni voznik zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se, kot smo s fotografijami že poročali, prevrnil. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili preizkus, ki ga je odklonil, prav tako je odklonil strokovni pregled. Policisti so še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran avtomobil s tujimi registrskimi tablicami. Zaradi številnih kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, danes poročajo s PU Novo mesto.

Krepko napihal

Policisti PP Novo mesto so v petek okoli 18.30 na območju Brinja zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. 43-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,62 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Dvema zasegli mopeda

Med kontrolo prometa v Dolenji Nemški vasi so policisti ustavili voznika mopeda. 31-letnk nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,35 miligrama alkohola. Moped so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.

Šentjernejski policisti so včeraj na cesti med naseljema Vrbovce in Volčkova vas kontrolirali voznika mopeda, ki med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade. Ugotovili so, da gre za 22-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Moped so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Brez vozniške, zato pa z alkoholom

Policisti PP Krško so včeraj nekaj po 15. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Peugeot. 23-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, ki ga je odklonil. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.

Okoli 17. ure so brežiški policisti na območju Boršta ustavili voznika osebnega avtomobila Volswagen passat. 37-letni voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,70 miligrama alkohola. Avtomobil so zasegli, mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

Z ograjenega pašnika na Dolžu je v noči na petek nekdo odpeljal tri ovce.

Med 10. 3. in 23. 3. je v Tomažji vasi neznanec vlomil v nenaseljeno hišo in ukradel motorno žago. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 400 evrov.

V petek je s parkirnega prostora stanovanjskega bloka na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu nekdo ukradel osebni avtomobil Renault clio, črne barve, registrskih oznak NMFE-597.

Na območju Lopate (PP Dolenjske Toplice) je v noči na soboto neznanec vlomil v osebni avtomobil in iz denarnice izmaknil 250 evrov.

V naselju Laze na obočju PP Novo mesto je v soboto med 18. in 19. uro nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Loče, Jesenice na Dolenjskem, Čatež ob Savi) izsledili in prijeli 34 državljanov Maroka, 27 državljanov Pakistana, 22 državljanov Rusije, 17 državljanov Indije, 11 državljanov Nepala, 11 državljanov Sirije, devet državljanov Alžirije, devet državljanov Kube, šest državljanov Kitajske, pet državljanov Bangladeša, štiri državljane Konga, štiri državljane Afganistana, dva državljana Turčije, dva državljana Šrilanke, državljana Iraka in državljana Palestine in na območju PP Sevnica štiri državljane Rusije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 24. 3. in 27. 3. sicer skupno posredovali v 198. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 594 klicev. Obravnavali so 22 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila petim kršiteljem cestno prometnih predpisov. Posredovali so zaradi 32. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreč pri delu, iskanja pogrešanih oseb, požarov in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.