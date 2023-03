Ob rekonstrukciji Topliške ceste pri avtobusni postaji začasno zoženje vozišča

27.3.2023 | 19:00

Odsek, kjer bo do konca maja cestišče zožano. (Foto: MO NM)

Novo mesto - V torek, 28. marca, bo gradbeni izvajalec CGP začel naslednjo etapo celovite rekonstrukcije Topliške ceste. Po zaključenih grobih delih med križiščem z Ulico Slavka Gruma in križiščem pri glavni avtobusni postaji se prenova nadaljuje na 180-metrskem odseku med križiščem pri glavni avtobusni postaji in križiščem pri Šmihelskem mostu. Na tem odseku Topliške ceste bodo dela, ki bodo potekala predvidoma do konca maja, izvedli v več etapah, promet pa bo v tem času urejen dvosmerno po zoženem cestišču.

Prva faza rekonstrukcije Topliške ceste je lani obsegala izgradnjo kolesarske steze in pripravo komunalnih vodov, letos pa so na relaciji od prehoda za pešce, ki 150 metrov nad križiščem z Ulico Slavka Gruma povezuje Irčo vas in Drsko, do križišča pri glavni avtobusni postaji že izvedli grobo asfaltiranje cestišča in pločnika, uredili so tudi javno razsvetljavo. S prenovo Topliške ceste, ki bo vključevala še rekonstrukcijo križišča pri avtobusni postaji, bo izvajalec nadaljeval predvidoma do vključno junija, sporočajo z rotovža.

Naložbo v vrednosti 1,2 milijona evrov v večjem deležu financira Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, preostanek sredstev je zagotovila Mestna občina Novo mesto.

M. K.