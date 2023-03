Na Tanči Gori uničili nevarne najdbe

28.3.2023 | 07:00

Včeraj ob 15.45 so v naselju Tanča Gora, občina Črnomelj, našli ročno bombo in enajst kosov pehotnega streliva. Nevarno najdbo so pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske ter Gorenjske in Ljubljanske regije uničili na kraju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA1, na izvodu GASILNI DOM in na izvodu DESNO;

-od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA2, na izvodu LEVO IN VAS na izvodu VRH DESNO na izvodu DESNO;

-od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TUŠEV DOL, na izvodu LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC, izvod Desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI SLATNIK;

-od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOV VRH;

-od 7:30 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO;

-od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK, TP Stara vina.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice okolica na območju TP Slogonsko, nizkonapetostno omrežje – Zevnik predvidoma med 8:00 in 10:30 uro, na območju TP Ključice, Čela, Arnova sela, Mrzlak 1, Mrzlak 2 in Dolenja vas pri Artičah med 11:30 in 14:00 uro, na področju nadzorništva Sevnica z okolico na območju TP Dedna gora, nizkonapetostno omrežje – Dedna gora zahod, med 8:00 in 14:00 uro in na področju Mokronog z okolico na območju TP Polje Gabrijele, nizkonapetostno omrežje – proti Tržišču med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.