V jaguarju pijan in brez vozniške

28.3.2023 | 11:00

Ilustrativna fotografija (Foto: PKD)

Policisti PP Brežice so sinoči nekaj pred 23. uro na območju Brežic zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Jaguar. Med postopkom so ugotovili, da 53-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,76 miligrama alkohola. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in mu zasegli avtomobil. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomili v dve počitniški hiši

Med 21. 3. in 27. 3. je na območju Zbur nekdo vlomil v počitniško hišo. Odnesel je prenosno klimatsko napravo in več manjših gospodinjskih aparatov. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 900 evrov.

V kraju Čelevec je med 26. 3. in 27. 3. neznanec skozi vrata vlomil v počitniško hišo in ukradel akumulatorsko žagoter kompresor. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 2.500 evrov.

Prijeli migrante in tihotapce, nekateri bežali

Na avtocestnem počivališču Zaloke so policisti včeraj nekaj po 10. uri (v sklopu poostrenega skupnega nadzora slovenske in hrvaške policije, kot smo že poročali) ustavili osebni avtomobil italijanskih registrskih oznak. Ugotovili so, da državljan Kosova v vozilu prevaža še tri državljane Kosova, ki so na nedovoljen način vstopili v Slovenijo.

Črnomaljski policisti so okoli 20. ure v Ručetni vasi ustavljali voznika osebnega avtomobila avstrijskih registrskih oznak. Znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo in zapeljal na makadamsko pot, kjer je ustavil. Policisti so ugotovili, da gre za državljana Albanije, ki je prevažal tri državljane Iraka, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Dva tujca sta po ustavitvi vozila pobegnila, vendar so ju policisti izsledili in prijeli. Državljana Kosova in državljana Albanije bodo kriminalisti s kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z ostalimi tujci še potekajo.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Brežice, Obrežje, Rigonce) izsledili in prijeli osem državljanov Iraka, pet državljanov Maroka, šest državljanov Rusije, pet državljanov Turčije, dva državljana Kube, dva državljana Pakistana in državljana Sudana, na območju PP Krško (Zaloke) 11 državljanov Rusije in na območju PP Metlika (Rakovec) dva državljana Bangladeša in državljana Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 70. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 219 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe in tatvin ter posredovali zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

