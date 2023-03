Sevniški turizem: Celo Mehičani in Severni Korejci

Predsednica TD Tržišče Milena Knez (v sredini) je prevzela srebrno azalejo za društvo, ki je lani praznovalo 20-letnico plodnega delovanja. Ob tem jubileju je pripravila publikacijo. (Foto: Pavel Perc)

Nika Kramar nova predsednica TZO Sevnica

Tanja Slapak je za Domain Slapak prevzela bronasto azalejo

Irena Lindi prevzela plaketo za vaane kovca

Telče - Cvetka Jazbec: »Po pandemiji se vračamo v tirnice, ki puščajo bogate zgodbe v zelenem in butičnem turizmu. Projekti zveze so pomembni pri projektu zelenega turizma v sevniški občini.«

Nova predsednica Turistične zveze občine (TZO) Sevnica, Nika Kramžar iz Kamenškega, absolventka na Fakulteti za turizem v Brežicah, je ob predstavitvi letošnjega programa TZO v gasilskem domu na Telčah poudarila, da bodo izvajali vse utečene in dobre projekte zveze, ki so v vseh letih doslej prinesle dobre rezultate in nadgrajujejo turistično ponudbo občine. »Projekti so zeleni, trajni in ekološko naravnani, kajti le takšni lahko puščajo sledi v občini, Posavju in širše,« poudarja.

Tako bodo potekale čistilne akcije konec marca in v začetku aprila v sodelovanju z občino in Komunalo po utečenem programu. Ob dnevu Zemlje, 22. aprila, naj bi že dan prej zasadili sevniško voščenko pri OŠ Milana Majcna v Šentjanžu.

Seveda niti letos ne bo izostalo občinsko in regijsko ocenjevanje krajev Moja dežela – lepa in gostoljubna. Za občinsko priznanje so lani predlagali podružnično šolo na Studencu in hostel Trimček na Blanci, za regijsko priznanje pa mesto Sevnica, izletniško točko Lisca in tematsko pot Gozd je kultura.

Dolgoletna neutrudna predsednica TZO Sevnica Cvetka Jazbec ocenjuje, da so razvojni koraki v sevniškem turizmu pravilno usmerjeni. »Po pandemiji se vračamo v tirnice, ki puščajo bogate zgodbe v zelenem in butičnem turizmu. Projekti zveze so pomembni pri projektu zelenega turizma v sevniški občini. Zahvaljujem se vsem turističnim društvom, ki na svojem območju ustvarjajo zdravo vzdušje v turizmu na podeželju in širše. Naše prostovoljno delo je naš prispevek v mozaiku zeleni ključ in certifikatu zlata destinacija občina Sevnica,« pravi.

Še pred svetovnim dnevom turizma, ki naj bi ga 27. septembra na Lukovcu obeležili pri projektu Zeleno okno, bodo postavili opozorilne table za nabiranje gozdnih dobrot na najbolj obiskanih gozdnih izhodiščih.

Občina Sevnica je naredila strategijo razvoja turizma, ki jo po besedah župana Srečka Ocvirka udejanjajo, saj je turizem tudi gospodarska dejavnost. »Lani je bilo največ nočitev v sevniški občini, čeprav še ne toliko, da bi to pomenilo zelo velik gospodarski učinek, je pa zelo dobrodošlo,« pravi župan.

Vodja oddelka za gospodarsko dejavnost na sevniški občini Vlasta Kuzmički nam je povedala, da so lani našteli 10.362 nočitev, predlani jih je bilo 9.046. Od tega je bilo približno polovica tujcev. Zanimivejše je, da so v Sevnici prenočevali tudi gostje iz precej oddaljenih in eksotičnih držav: Mehike, Paname, Šrilanke, Irana, Libije, Severne Koreje in iz Združenih arabskih emiratov.

Na volilnem občnem zboru TZO Sevnica sta dozdajšnja predsednica Cvetka Jazbec in župan Srečko Ocvirk izročila priznanja TZO za predano delo v turizmu: bronasto azalejo vinogradniško-vinarski družini Domaine Slapšak s Telč, srebrno azalejo pa vaščanom Škovca in Turističnemu društvu Tržišče.

Uvodoma je na zboru na Telčah psihoterapevt mag. Martin Lisec pripravil krajše predavanje o pomenu in načinu medsebojnega komuniciranja.

