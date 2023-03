Občine Kočevje, Ribnica in Sodražica zaključile skupni projekt gradnje in obnove vodovodnega sistema

28.3.2023 | 14:50

Kočevje/Ribnica/Sodražica - Občine Kočevje, Ribnica in Sodražica so zaključile projekt Soriko, v okviru katerega so prenovile in dogradile svoj vodovodni sistem ter tako zagotovile zanesljivo in kakovostno vodooskrbo za 25.000 prebivalcev. Gre za projekt, ki zelo dobro odgovarja na vprašanje, kako vodo pripeljati do ljudi, je na današnji predstavitvi povedal minister Uroš Brežan.

Slovenija ima namreč po besedah ministra za naravne vire in prostor Brežana štirikrat več vode od povprečja v EU. "S tega vidika je bogata država. Imamo pa težavo, ko je treba to vodo spraviti do prebivalcev. In ta projekt je zagotovo eden tistih, za katerega lahko rečemo, da je to težavo zelo dobro naslovil," je na predstavitvi projekta v Slovenski vasi v občini Kočevje dejal Brežan. Opozoril je, da bo oskrba z vodo ena od osrednjih tem, s katerimi se bodo v prihodnje ukvarjale države, zato so tovrstni projekti še toliko bolj pomembni.

Projekt Soriko so omenjene tri občine začele leta 2016. Zgrajenih je bilo 68 kilometrov cevovodov in 11 črpališč. Pet vodohramov so obnovili, pet so jih zgradili na novo, zgradili so tudi tri vodarne za pripravo pitne vode s sistemom ultrafiltracije. Na delno obnovljen in delno dograjen sistem so poleg starih priključile dodatnih 1400 odjemalcev ter tako zagotovile stabilno in kakovostno oskrbo z vodo za skupaj 25.000 ljudi.

V občini Kočevje imajo po besedah župana Vladimirja Prebiliča okoli 500 kilometrov vodovoda, ki je bil že marsikje dotrajan, njegova obnova pa ne bi bila možna, če ne bi bilo projekta Soriko in če jim ne bi pri tem na pomoč priskočili država in EU. S projektom tako država dokazuje, da vendarle ne velja rek, da je kočevsko-ribniško območje pozabljeno, je dejal. Ponosen je tudi, da jim je projekt uspelo izpeljati znotraj začrtanih finančnih okvirov in brez aneksov.

V občini Ribnica so po besedah župana Sama Pogorelca v okviru projekta zamenjali 14 kilometrov vodovoda, kar je za občino zelo pomembno. Veseli ga, da bo novo omrežje omogočalo razširitev za dodatna naselja, kjer vodovoda še nimajo. V njegovi občini namreč med drugim načrtujejo izgradnjo vodovoda v naseljih Sveti Gregor in Velike Poljane.

S projektom so v občini Sodražica delež gospodinjstev, ki so priključena na javni vodovod, z dveh tretjin povečali na 95 odstotkov, kar je po oceni župana Blaža Milavca velik korak naprej. Prepričan je, da projekt pomeni najpomembnejšo skupno naložbo omenjenih treh občin, čeprav navzven to mogoče ni vidno. "Kako pomembna je vodooskrba, se namreč pogosto zavemo šele takrat, ko nastopijo težave," je dejal.

Temu je pritrdil tudi Antun Gašparac, direktor podjetja Hydrovod, ki je odigralo ključno vlogo v projektu in kot skupno javno podjetje z vodo oskrbuje prebivalce Kočevja, Ribnice, Loškega Potoka, Sodražice in Kostela. "Po zaslugi projekta lani, ko je bila suša in so imeli marsikje v državi težave z zagotavljanjem vode, pri nas nismo imeli nobenih ukrepov za omejevanje porabe ali zagotavljanje primerne kakovosti vode," je dejal.

Projekt je stal nekaj več kot 25 milijonov evrov brez davka na dodatno vrednost. Od tega je bilo 22 milijonov nepovratnih sredstev, ki sta jih zagotovili država (3,3 milijona) in evropski kohezijski sklad (18,7 milijona). 3,3 milijona so zagotovile tri občine.

STA; M. K.

Foto: Bojan Štefanič