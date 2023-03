Fotografska razstava Roberta Kokola - delček Afrike v Šentjerneju

29.3.2023 | 12:50

Fotograf Robert Kokol s hčerko Tamaro in kitaristom Primožem Hudoklinom na sinočnji otvoritvi razstave v Šentjerneju.

Šentjernej - Do konca aprila bo v Kulturnem centru Primoža Trubarja na ogled zanimiva fotografska razstava novomeškega fotografa Roberta Kokola z naslovom Križišče kultur.

Kokol, poklicni fotograf, za katerim je že 12 samostojnih in 15 skupinskih razstav, se tokrat predstavlja s preko 52. fotografijami, ki so nastale na njegovem tritedenskem popotovanju po Etiopiji v letu 2019, ko se je tja odpravil v družbi ekipe svetovnega popotnika, Dolenjca Zvoneta Šeruge.

Elizabeta Kušljan Gegič, vodja Kulturnega centra Primoža Trubarja Šentjernej.

Afrika se ga je močno dotaknila v vseh ozirih, je dejal v pogovoru z vodjo kulturnega centra Elizabeto Kušljan Gegič na sinočnji otvoritvi razstave, in domov je prišel zelo drugačen. »Ne le suh, ampak predvsem poln nekih čustev in inspiracij. Vidiš drug pogled na svet, na srečo, na kulturo, na vse,» je povedal Robert Kokol in dejal, da cilj te avanture, na kateri je doživel tudi kup problemov z vodo, hrano, malarijo, tisočimi živalmi, prevozom itd., zanj ni bila fotografija oz. neka fotoreportaža, kot bi kdo mislil.

Robert Kokol

»Želel sem spoznati in doživeti ta plemena, te ljudi, to kulturo. Marsikateri dan je minil brez fotoaparata. Hotel sem skratka doživeti Etiopijo,« pravi. Tako ni posnel na deset tisoče fotografij, ampak manj kot tisoč, pri izboru za razstavo pa so mu na pomoč priskočili sodelavci iz Foto Asje in celo sodelavčevi otroci.

Vsaka fotografija ima sporočilo

Obrazi portretirancev – zalotil jih je pri delu, igri, pogovorih – izžarevajo spontanost, sproščenost, ljudskost, preprostost in navsezadnje tudi svobodo, motivi narave pa se lesketajo v prvinskosti, ki ga je tako očarala. Vsaka fotografija je spontana, ima pa neko sporočilo, neko zgodbo. «Ko začutiš, da je to to, narediš v tistem trenutku dva škljoca, nič več. Čisto spontano, nobenega nastavljanja in obračanja malo levo, malo desno …,« je pripovedoval fotograf, ki je po rodu Belokranjec, živi in ustvarja pa v Novem mestu. Zato svoje razstave vedno najprej na ogled postavi v »deželi belih brez«.

Križišče kultur je bilo tako na ogled že v Semiču, zdaj je v Šentjerneju, maja pa pride še v dolenjsko prestolnico.

Kokol pa je v Šentjerneju razkril še, da bo njegova naslednja pot verjetno Indija in Kušljan Gegičeva je dejala, da bo tudi takrat s kako fotografsko razstavo dobrodošel v njihovem hramu kulture.

Zapela mu je hčerka Tamara

Nastopil je duet Talia&Primož.

Otvoritev, na kateri je nekaj Kokolovih vtis iz Etiopije prebrala Neža Cerinšek, je popestril zanimiv glasbeni duet Talia & Primož. Talia je umetniško ime pevke Tamare Kokol, fotografove hčerke, ki je z veseljem zapela na otvoritvi očetove razstave in sicer ob kitarski spremljavi Primoža Hudoklina. Predstavila sta se z nekaj priredbami, pa tudi Taliino avtorsko skladbo. Tako je bilo sinoči v Šentjerneju mogoče začutiti umetniško ustvarjanje dveh Kokolovih generacij.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija