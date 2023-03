Škof Saje bo v Novem mestu daroval mašo za žrtve vojne v Ukrajini in mir

29.3.2023 | 09:10

Predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK) in novomeški škof Andrej Saje (Foto: arhiv DL: L. M.)

Novo mesto - Predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK) in novomeški škof Andrej Saje bo nocoj ob 19. uri v novomeški stolnici sv. Nikolaja daroval mašo za žrtve vojne v Ukrajini in za mir. Maše se bodo udeležili tudi begunci iz Ukrajine, ki živijo v Novem mestu in okolici, so sporočili iz SŠK.

Kot so sporočili, so se katoličani v Evropi na pobudo Sveta evropskih škofovskih konferenc v preteklosti že povezali v molitvi za težave, ki so prizadele globalni svet. Leta 2020 so molili za končanje epidemije covida-19, leto pozneje za žrtve epidemije, lani pa ob posvetitvi in izročitvi Rusije in Ukrajine Marijinemu brezmadežnemu srcu. Letos pa je Svet evropskih škofovskih konferenc 39 evropskih škofovskih konferenc povabil, da se v postnem času pred veliko nočjo povežejo v t. i. evharistično verigo, kjer bo vsak dan v postu posamezna škofovska konferenca molila za žrtve vojne in za mir v Ukrajini, so zapisali.

Papež Frančišek je sicer sredi marca v pogovoru za italijanski časnik Il Fatto quotidiano posvaril pred "globalizacijo brezbrižnosti" spričo konfliktov v svetu. Med drugim je dejal, da pri vojnah nihče ne bi smel gledati stran. Izrazil je željo po miru. "Mir v mučeni Ukrajini in v vseh drugih državah, ki trpijo grozote vojne," je dejal.

Na vojno v Ukrajini se je februarja na predstavitvi publikacije V službi evangelija in človeka odzval tudi Saje. Med drugim je dejal, da si škofovske konference v Evropi prizadevajo za mir v Ukrajini in Evropi, za dostojanstvo in spoštovanje človekovih pravic ter za versko svobodo. "Danes vemo, da je v globaliziranem svetu edina pot, da sodelujemo. Ne samo cerkve med seboj, temveč celotna družba. Živimo na istem planetu in na istem prostoru, zato ne moremo mimo dialoga, pogovora, poslušanja in skupnega načrtovanja," je dejal.

STA; M. K.

