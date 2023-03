Še en ''za'' za dražje vrtce

29.3.2023 | 14:00

Kočevski občinski svet (Foto: arhiv; Občina Kočevje)

Kočevje - Kočevski občinski svet je na sinočnji seji zvišal cene programov v Vrtcu Kočevje. Hkrati je zvišal tudi subvencijo, ki jo staršem pri plačilu vrtca namenja občina in s tem zanje nekoliko omilil višje cene. Sprejel je tudi zaključni račun občine za leto 2022, ki je bil z realizirano porabo v višini 32,5 milijona evrov eden najvišjih do zdaj.

Na predlog občinske uprave so občinski svetniki ceno programa vrtca za prvo starostno obdobje zvišali za 15,5 odstotka, za drugo starostno obdobje za 25,4 odstotka in za razvojni oddelek za 27,8 odstotka

Za enake odstotke bi se morali zvišati tudi zneski, ki jih za plačilo vrtca namenjajo starši, a je dvig precej omilila odločitev, da bo občina zvišala delež subvencije, ki jo pri plačilu namenja staršem. Do zdaj je namreč občina staršem subvencionirala 10 odstotkov plačila vrtca, z v torek sprejetim sklepom pa bo subvencionirala 20 odstotkov, za kar bo treba v proračunu poiskati 150.000 evrov.

Glede na to bodo po besedah direktorice občinske uprave Lili Štefanič starši, ki imajo otroka v oddelku prvega starostnega obdobja in so uvrščeni v 5. razred (teh naj bi bilo največ), plačali 4,6 evra več, tisti z otrokom v oddelku drugega starostnega obdobja pa 14,1 evra več.

Za višjo subvencijo staršem so se po njenih besedah odločili, ker je sprejeto zvišanje programov cen vrtcev visoko, s čimer jim želijo prihraniti previsoke stroške.

Podražitve programov v Vrtcu Kočevje, v katerega je trenutno vključenih nekaj manj kot 600 otrok, po besedah Lili Štefanič sicer narekujejo narasli stroški dela. Ti so višji zaradi zvišanja minimalne plače v začetku lanskega in letošnjega leta, napredovanja zaposlenih, zvišanja plač vzgojiteljic, zvišanja nadomestila za prehrano in regresa za letni dopust. Na spremembo cen programov so vplivale tudi višje cene materialov in živil, energentov, prevoza in prehrane.

Občinski svet je na seji sprejel tudi zaključni račun občine za leto 2022, ki je bil z realizirano porabo v višini 32,5 milijona evrov eden najvišjih do zdaj. Posledično je bilo po besedah župana Vladimirja Prebiliča preteklo leto tudi v znamenju številnih naložb. Občina je po njegovi oceni v preteklem letu dosegla vse začrtane cilje in zagotovila nemoteno financiranje javne porabe na vseh področjih, za katera je zadolžena in odgovorna.

STA; M. K.