FOTO: Gašper, Vid, Žak in Tija so Krkini talenti leta

29.3.2023 | 18:00

Novo mesto - Na današnjem že sedemnajstem srečanju s sponzoriranci so v Krki razglasili štiri Krkine talente leta in podelili priznanja vsem kandidatom za ta laskavi naziv, z zahvalami za dolgoletno uspešno delo pa so izpostavili tudi zaslužne športne in kulturne delavce.

Naziva Krkinega talenta leta 2022 se tokrat veselijo Gašper Pureber iz Atletskega kluba Krka Novo mesto, Vid Trajkovski iz Novomeškega simfoničnega orkestra in Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto, Žak Eržen iz Kolesarskega kluba Adria Mobil Novo mesto in Tija Kastelic iz Namiznoteniškega kluba Krka Novo mesto. Krkina priznanja za športne ali kulturne dosežke je prejelo 13 mladih članov društev in ustanov.

Za dolgoletno uspešno delo in izjemen prispevek k razvoju na področju kulture in športa so podelili 9 Krkinih zahval najprizadevnejšim mentorjem, učiteljem, trenerjem in predstavnikom klubov in društev. Zaradi vsestranskosti na različnih področjih delovanja in osebnih vrednot so letos prvič podelili naziva Krkina super punca in Krkin super fant leta. To sta Živa Tomažič iz Gimnastičnega društva Novo mesto in Gal Medved iz Moškega odbojkarskega kluba Krka Novo mesto.

Gost na današnji slovesni podelitvi je bil smučarski skakalec Cene Prevc, mlade je nagovorila tudi teniška igralka Živa Falkner, članica Teniškega kluba Krka Otočec in prejemnica priznanja Krkin talent leta 2016.

Predstavitev Krkinih talentov leta 2022

Gašper Pureber, Atletski klub Krka Novo mesto

Gašper se je osredotočil na zahtevno disciplino – mnogoboj. Naslove državnega in pokalnega prvaka osvaja v mnogoboju v dvorani in na prostem, pa tudi v posamičnih disciplinah, kot sta skok v daljino in tek čez ovire. Dosegel je naslov državnega prvaka v višji starostni kategoriji. V letu 2022 je osvojil naslov državnega in pokalnega prvaka Slovenije v več disciplinah kategorij U16 in U18 na prostem in v dvorani. Ima tudi medaljo z mednarodnega tekmovanja in več klubskih rekordov. S svojo vsestranskostjo in kakovostjo pomembno prispeva tudi k izjemnim ekipnim dosežkom. V svoji starostni kategoriji je stalni član slovenske reprezentance v več disciplinah. »Za mnogoboj me je navdušil trener. Najbolj všeč so mi skok v daljino, tek čez ovire in sprinti,« pravi. Je nepopustljiv, marljiv, spoštljiv, prijazen do sotekmovalcev in zmeraj stremi k temu, da bi dosegel postavljene cilje. Najbolj si želi, da bi v mnogoboju v kategoriji U18 dosegel normo za uvrstitev na evropsko prvenstvo, ki bo leta 2024, obenem pa je njegov cilj nekoč nastopiti na olimpijskih igrah.

Vid Trajkovski, Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto, Novomeški simfonični orkester

Vid je učenec 7. razreda trobente pri učitelju Miru Sajetu in od leta 2021 eden od najmlajših članov Novomeškega simfoničnega orkestra. Od leta 2018 je tudi član Orkestra Ave. Redno nastopa na šolskih in javnih prireditvah ter se udeležuje regijskih, državnih in mednarodnih glasbenih tekmovanj, na katerih dosega prva mesta in prve nagrade. Poleg odličnih uvrstitev na solističnih tekmovanjih je lepe uspehe dosegel tudi kot član Orkestra Ave. V vseh tekmovalnih letih je prejel tudi nagrado Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto kot eden od najboljših učencev. Sam pravi: »Glasba me je zanimala, odkar pomnim. Trenutno se poleg trobente učim tudi klavir.« Je zelo marljiv, kar se kaže v njegovih dosežkih. Svojo glasbeno pot si želi nadaljevati na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani ter pozneje na Akademiji za glasbo in se profesionalno ukvarjati z glasbo.

Žak Eržen, Kolesarski klub Adria Mobil Novo mesto

Žak je svojo kolesarsko kariero začel leta 2016 v kategoriji dečki C v Kolesarskem klubu Adria Mobil, za katerega tekmuje še danes. Največ uspehov je dosegel v velodromskem kolesarstvu. Nase je najprej opozoril na mladinskem evropskem prvenstvu v portugalski Anadii, ko je osvojil bronasto medaljo v disciplini na izpadanje. Na svetovnem prvenstvu na velodromu v Tel Avivu je postal svetovni prvak v dirki na izpadanje. Zlati medalji je dodal še bronasto v disciplini na končni cilj. Je eden od najperspektivnejših mladih kolesarjev za velodromske discipline na svetu. Popolnoma je predan svojemu športu, ve, kaj si želi, in s pomočjo trenerjev išče poti za uresničitev ciljev. Žaka krasijo vztrajnost, predanost, nepopustljivost, odločnost in ciljna usmerjenost. V vsakem trenutku je pripravljen pomagati sotekmovalcem, saj se zaveda, da je kolesarjenje ekipni šport. Sam pravi: »Med kolesarjenjem se počutim svobodnega. To je nekaj, kar si želim početi.«

Tija Kastelic, Namiznoteniški klub Krka Novo mesto

Tija igra namizni tenis od drugega razreda osnovne šole. Že zgodaj je dokazala, da je zmožna dobrih rezultatov. Do zdaj je osvojila okoli 120 medalj in pokalov. Na mednarodni ravni je bila dvakratna skupna zmagovalka pokala Alpe Adria v svoji kategoriji, osvojila je tudi pokale na številnih državnih prvenstvih. Poleg tega je dvakratna skupna zmagovalka tekmovanja namiznoteniške zveze MRNTZ (sklop šestih/sedmih turnirjev v Sloveniji) v svoji kategoriji. Tudi v tej sezoni ji gre odlično, saj je do zdaj osvojila vse tri turnirje. Preteklo sezono je bila najmlajša stalna članica v 1. prvi članski namiznoteniški ligi za ženske. NTK Krka/Dolenjska je v najmočnejši slovenski ženski ligi nastopal po 42 letih. Tija je izjemno zavzeta, ambiciozna, samodisciplinirana in vztrajna. V okviru kluba in v šoli vseskozi sodeluje pri promociji namiznega tenisa mlajšim generacijam. Sama pravi: »Zadnjih pet let treniram vsak dan, med vikendi pa se udeležujem tekmovanj.« V prihodnosti si želi čim več tekmovati. Njen cilj je, da se uvrsti v slovensko reprezentanco.

I. V.

Galerija