FOTO: Pri Lutrškem selu gorel avto; poškodovala se je pri delu v gozdu

29.3.2023 | 19:00

Avto so popoldne gasili pri Lutrškem selu. (Foto: PGD Otočec)

Danes popoldne malo pred 17. uro se je pri naselju Čelevec, občina Šmarješke Toplice, pri delu v gozdu poškodoval občanka. Gasilci PGD Zbure so pomagali pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

V hiši zagorela električna kosilnica

Ob 9.29 je v naselju Sejenice, občina Trebnje, v starejši hiši zagorela električna kosilnica. Požar so pred prihodom gasilcev začeli gasiti domači, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Trebnje, Čatež pod Zaplazom, Občine, Šentlovrenc, Trebanjski Vrh in Velika Loka, ki so še prezračili zadimljene prostore in pregledali objekt.

Gorel avto

Ob 14.59 je pri Lutrškem selu, občina Novo mesto, gorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, odklopili akumulator in vozilo pregledali s termovizijsko kamero.

Nesreča v Cegelnici

Ob 15.35 sta v Cegelnici v Novem mestu trčili osebni vozili. Poškodoval se je ena oseba. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja, pomagali pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe, ki so jo reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

