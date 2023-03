Gasili travo, zabojnik in dimno tuljavo

30.3.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Trebnje)

Ob 17.08 je v bližini odcepa za naselje Hudo, občina Novo mesto, gorela suha trava, tudi grmičevje, na površini okoli 2500 kvadratnih metrov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na dveh lokacijah pogasili.

Ponoči ob 00.27 je v Šmihelu v Novem mestu gorel komunalni zabojnik za papir. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar pogasili.

Gasilci z vitrihom

Ob 19.53 so v Veliki Loki, občina Trebnje, gasilci PGD Trebnje s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše in pomagali lastniku pri vstopu.

Dimniški požar

Ob 20.13 so v naselju Spodnja Draga, občina Ivančna Gorica, gorele saje v dimni tuljavi stanovanjske hiše. Gasilci PGD Ivančna Gorica so saje pogasili, pregledali dimnik in okolico s termovizijsko kamero ter odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELČJI VRH, TP IVANIČ, TP MALA LAHINJA, TP KNEŽINA, TP SUHOR IGM (KAMN.), TP GORENJI SUHOR PRI VINICI, TP STARA LIPA 2;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU na izvodu VODOVOD V DOLINO;

- od 9:30 do 10:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IND.CONA KANIŽARICA 3 na izvodu TEAM-TEH.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POSTAJA, izvod Železniška postaja.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PIONIR-ELEKTRO, izvod 2. KLEMENČIČEVA;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 2, izvod 2. KAL-PROTI LUKNJI-SUHOR;

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHADOL;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MORAVŠKA GORA, izvod 2. V DOLINO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Drnovo, nizkonapetostno omrežje – Grozina predvidoma med 8:00 in 13:00 uro, na območju TP Nuklearno naselje, nizkonapetostno omrežje – Hiše 15 – 19 med 8:30 in 13:00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Šmarje 3, nizkonapetostno omrežje – Pavkovič, Oslovnik med 9:30 in 14:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Šentlenart gozdna, nizkonapetostno omrežje Pri Vrbini, Krošel, Vogrinc med 8:00 in 10:30 uro in na območju TP Brežice stadion, nizkonapetostno omrežje – Bracanovič levo med 11:00 in 13:30 uro.

M. K.