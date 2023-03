Novomeščani še drugič priznali premoč ACH Volleyu

30.3.2023 | 08:00

Novo mesto

- V Novem mestu smo spremljali še drugi obračun četrtfinala Sportklub prve odbojkarske lige med ekipama ACH Volley Ljubljana in Krko. Podobno kot na prvi tekmi so bili tudi tokrat slovenski prvaki občutno boljši nasprotnik in se veselili zmage z rezultatom 3:0. V dresu Krke je bil najbolj razpoložen Kosmina (10 točk), Ljubljančane pa so do zmage popeljali Šestan (10) ter Koncilja in Šen (po 9). Krka je s tem porazom sklenila sezono, v polfinale pa napreduje ACH Volley.

Sportklub prva odbojkarska liga, četrtfinale, 2. tekma

Krka - ACH Volley Ljubljana

0:3 (-17, -18, -20)

ŠD Marof, gledalcev: 200 , sodnika: Adrović, Jovanovič.

MOK Krka Novo mesto: Hafner 1, Erpič, Kosmina 10, Borin (L), Kožar 2, Pulko 4, Lavrič 4, Hvala, Lindič 4, Pušnik 5, Hardt 1, Vidmar, Jakše (L). Trener: Rojc Jernej

ACH Volley Ljubljana: Mejal, Šket 4, Mašulović 1, Todorović, Bošnjak 3, Koncilja 9, Šestan 10, Kovačič (L), Gjorgiev 4, Videčnik 3, Kök 4, Šen 9. Trener: Radovan Gačič.

Začetek srečanja je minil v znamenju gostov, ki so vršili pritisk preko začetnega udarca ter hitro povedli s 5:0. Krkaši so se malce prebudili in se približali na tri točke zaostanka (9:12). Slovenski prvaki niso popuščali in po odličnem napadu Videčnika preko prvega tempa povedli z 19:13. V mirni končnici so gostje iz Ljubljane niz zaključili po silovitem napadu Koncilje (17:25).

Na začetku drugega niza so odbojkarji Krke povedli s 3:0, vendar je sledil odgovor odbojkarjev ACH Volleyja Ljubljana, ki so izid takoj poravnali na tretji točki, nato pa prešli v vodstvo (5:9). V nadaljevanju je trener gostov Gačič ponudil priložnost tudi ostalim igralcem s klopi, ki so jo s pridom izkoristili. Niz se je končal z napako novomeškega korektorja Hardta na 18. točki.

Še največ odpora je Krka nudila v tretjem nizu, v katerem je vodila vse do 12. točke. Oranžni zmaji so se pravočasno zbrali in povedli s 13:12. Domači odbojkarji niso popuščali in so držali stik s slovenskimi prvaki, nazadnje pri rezultatu z 18:17 tudi zadnjič vodili. Nato je na servis gostov prišel izkušeni Alen Šket in priboril prednost dveh točk (18:20). Ljubljančani so ohranili prednost tudi v zaključku tekme in se veselili nove zmage z rezultatom 3:0.

Izjava trenerja ACH Volley Ljubljana Radovana Gačiča: »Zadovoljni smo z razpletom dveh četrtfinalnih tekmah, na katerih nismo oddali niti niza. Sedaj nas čaka polfinale, kjer si želimo podobnega scenarija kot v četrtfinalu. Ostati moramo motivirani in iti korak po koraku in na koncu verjamem, da bomo zadovoljni.«

Izjava trenerja Krke Jerneja Rojca: »Vemo, da je ACH Volley prva ekipa v Sloveniji, mi pa smo povratnik v 1. A ligo ter smo bili danes tudi nekoliko čustveno izpraznjeni. Danes nismo uspeli držati zbranosti skozi daljše obdobje v igri. Takrat, ko to uspemo zadržati, menim, da lahko razvijemo dobro igro in lahko parirami tudi ACH Volleyu. Morda ne ravno prvi postavi, ampak izvedbi, v kateri so tekmo zaključili, pa gotovo lahko. Svojim igralcem moram čestitati za celotno sezono, še enkrat hvala vsem. Sezona je končana, sledi počitek, nato pa pričnemo sestavljati novo sezono.«

J. T./S. V.

Foto: ACH Volley/MOK Krka

