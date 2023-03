Nočejo biti na slabem glasu - cene vrtca zato višje za 20 odstotkov

30.3.2023 | 11:00

Irena Čengija Peterlin, ravnateljica OŠ Frana Metelka Škocjan, v okviru katerega deluje Vrtec Radovednež

Škocjan - V soboto, 1. aprila, bodo višje cene veljale tudi za Vrtec Radovednež, ki deluje pri OŠ Frana Metelka Škocjan. Tako so sklenili občinski svetniki in potrdili povprečno 20-odstotno povišanje cen programov.

Povišanje je občutno, a treba je povedati, da so sedanje cene veljale od novembra 2020.

Razlogi za podražitev so znani in enakim povišanjem v drugih lokalnih skupnostih: znatno višji stroški dela, materiala in storitev, energentov ter dražja živila.

Irena Čengija Peterlin, ravnateljica OŠ Frana Metelka Škocjan

V prvem starostnem obdobju bo cena vrtca na mesec po novem znašala 620 evrov, v drugem 490, v kombiniranem pa 473 evrov. Kaj to pomeni za starše v najbolj množičnem, 6. dohodkovnem razredu? Ravnateljica Irena Čengija Peterlin pove, da to pomeni povprečno podražitev za okrog 50 evrov v 1. starostnem obdobju in 40 v drugem starostnem obdobju. Bi pa bile nove ekonomske cene še nekoliko dražje, v povprečju za četrtino, če bi v izračun vključili vse stroške.

Niso najdražji, nekje v sredini

Rajko Zakšek, predsednik Odbora za negospodarske dejavnosti (na levi), zraven svetnik Stanislav Antič

»Izločili smo del regresa, ki pade na proračun občine, večino regresa pa bomo lahko pokrili,« je dejala Čengija Peterlinova in pojasnila, da so Odboru za negospodarske dejavnosti ponudili tri variante izračunov, a so se odločili za slednjo. Svetnik Rajko Zakšek, ki vodi ta odbor, je dejal, da bi sicer v Škocjanu imeli v primerjavi s sosednjimi občinami najvišje cene vrtca, kar pa si ne želijo, tako da so sedaj nekje v sredini. »Nismo želeli, da se bo o nas širil slab glas, da smo daleč najdražji,« je dejal.

Aleš Ucman, svetnik Liste za gospodarski razvoj, očka treh otrok, je ravno tako menil, da morajo biti cene privlačne tudi za druge mlade družine, »saj želimo razvijati Škocjan.« Pohvalil je škocjanski vrtec, da so bolj fleksibilni od ostalih, da nove skupine odpirajo tudi med letom, če so potrebe, zato prihajajo k njim otroci tudi od drugod. Seveda pa je prav, da ne odklanjajo domačih otrok.

Župan Jože Kapler (na levi)

Na odboru za negospodarske dejavnosti so se še dogovorili, da se cene za naprej usklajujejo vsako leto, ne pa na dve leti ali več, kot je bilo to nazadnje, saj to pomeni manjši preskok v podražitvah za starše.

In kaj na nove podražitve reče prvi mož škocjanske občine? Jože Kapler pravi, da bodo letošnji višji izdatki občine za vrtce predvsem posledica vladnih ukrepov in da bi morala del bremena prevzeti država. Pričakovali so, da bi vsak nosil vsaj polovico bremena povišanja, ampak za enkrat tega odziva žal ni.

Občina je lani za plačilo razlike med ceno programov in obveznostmi namenila skoraj 620 tisoč evrov.

Besedilo in foto: L. Markelj

