Gorenje Krki v zadnjih minutah preprečilo slavje

30.3.2023 | 08:30

Foto: Gašper Simonič

Novo mesto - Rokometaši novomeške Krke so v zaostali tekmi 18. kroga lige NLB izgubili proti velenjskemu Gorenju s 27:30 (15:17).

* Športna dvorana Marof, gledalcev 450, sodnika: Palačković, Backović.

* Krka: Rauh, Brajer, Blaževič, Bradeško 1, Avsec 3, Majstorović 5 (2), Grojzdek, Knavs 2, Vukić 2, Stanojević 8, Rašo 1, Nosan 1, Kukman 4, Windischer, Matko.

* Gorenje: Skok, Taletović, Tajnik 5, Pipp 2, Pajt, Drobež, Kovačič 2, Mlivić, Sokolič 12 (2), Verdinek, Šiško 3, Grmšek, Slatinek Jovičič 6 (1), Mlivić, Predović.

* Sedemmetrovke: Krka 4(2), Gorenje 4 (3).

* Izključitve: Krka 12, Gorenje 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Velenjčani so v Novem mestu po hudem boju prišli do 15. zmage v sezoni. Ta jih je utrdila na tretjem mestu lestvice, kjer imajo ob tekmi manj 31 točk oziroma tri manj od Trebnjega in pet manj od Celja. Krka, ki je v prvem polčasu zaostajala že za šest golov, v drugem pa se enakovredno borila z izbranci Zorana Jovičića, ostaja četrta s 24 točkami.

Velenjčani so vodili vse od začetka, bili v ospredju v prvi polovici za dva, tri, tudi štiri zadetke. Pozneje so ritem še povečali in dvakrat pobegnili celo že za šest zadetkov. Toda končnica je bila bolj po godu gostiteljem, ki so najprej s tremi zaporednimi goli zaostanek prepolovili, nato pa polčas končali z dvema zaporednima zadetkoma za 15:17.

V drugem polčasu so nadaljevali dobro igro in v 36. minuti je Uroš Knavs poskrbel za prvo vodstvo Krke na tekmi (20:19). Sledilo je obdobje enakovredne igre, ekipi je ločil največ zadetek, tako je bilo vse do 58. minute, ko je Enej Slatinek Jovičić gostom priigral prednost 28:26. Ob tem je še domači rokometaš Žiga Bradeško dobil dvominutno kazen.

Dino Rašo je kljub temu zmanjšal razliko na 27:28, obenem pa so tudi gosti ostali brez izključenega Jerneja Drobeža v 59. minuti, a Domen Tajnik je v zadnji minuti le priigral dve točki gostom z golom za 29:27. Enej Slatinek Jovičić je pozneje s sedmih metrov še postavil končni izid.

Veljko Stanojević je z osmimi goli prednjačil pri domačih, Tilen Sokolić pa z 12 pri gostih.

Izjavi po tekmi:

Blaž Nosan, igralec MRK Krka: »Pričakovali smo težko tekmo in odigrali sproščeno. Vemo, da je ekipa Gorenja izjemno kakovostna in mislim, da so zasluženo zmagali. Že to soboto imamo novo tekmo s Slovanom in s fanti bomo naredili vse, da točke ostanejo doma.«

Tilen Sokolič, igralec RK Gorenje Velenje: »Vedeli smo, kaj nas čaka v Novem mestu. Krka je zelo kakovostna ekipa, ki je trenutno v zelo dobri formi. Danes smo morali zmagati in to zmago nekako po šestdesetih minutah tudi zasluženo izvlekli. Bi pa čestital ekipi Krke in jim želim srečo v nadaljevanju sezone.«

Krko konec tedna čaka obračun 20. kroga s Slovanom, Gorenje pa gostovanje v Krškem.

* Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 19 18 0 1 628:506 36

2. Trimo Trebnje 19 17 0 2 624:483 34

3. Gorenje Velenje 18 15 1 2 567:469 31

4. Krka 19 12 0 7 560:516 24

5. Riko Ribnica 19 11 1 7 560:559 23

6. Slovenj Gradec 19 10 2 7 547:542 22

7. Koper 19 7 2 10 533:512 16

8. Urbanscape Loka 18 5 4 9 479:507 14

9. Jeruzalem Ormož 18 6 2 10 476:528 14

10. Sviš Ivančna Gorica 19 4 5 10 485:555 13

11. LL Grosist Slovan 19 5 2 12 539:595 12

12. Dobova 18 4 1 13 453:528 9

13. Maribor 19 2 3 14 479:539 7

14. Krško 19 2 3 14 493:584 7

STA; M. K.

Galerija