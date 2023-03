V Novem mestu in Murski Soboti volitve članov sveta romske skupnosti

30.3.2023 | 09:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Novo mesto/Murska Sobota - V občinah Murska Sobota in Novo mesto bodo danes in v petek potekale naknadne volitve članov Sveta romske skupnosti iz vrst romskih občinskih svetnikov. Za sedem mest se poteguje sedem kandidatov, izidi bodo znani v petek.

Zakon o romski skupnosti v RS namreč določa, da se tri mesece po vsakih lokalnih volitvah konstituira svet romske skupnosti kot telo, ki zastopa interese romske skupnosti na državni ravni. Pri tem 14 od skupno 21 članov imenuje Zveza Romov Slovenije, sedem članov pa z volitvami, ki jih izpelje Urad vlade za narodnosti med seboj izvolijo romski občinski svetniki, ki jih je v Sloveniji 20.

Po besedah predsednika Zveze Romov Slovenije Jožeka Horvata Muca je zveza svojih 14 predstavnikov že imenovala. Za preostalih sedem članov iz vrst romskih občinskih svetnikov je urad za narodnosti tudi že razpisal volitve, a te niso bile uspešne, zato so potrebne naknadne volitve.

Za te je urad za narodnosti prejel sedem kandidatur. Kandidirajo Nataša Horvat (Lendava) Darko Rudaš (Murska Sobota), Marjan Hudorovič (Kočevje), Dario Baranja (Puconci), Matej Breznik (Trebnje), Ludvik Horvat (Črenšovci) in Duško Smajek (Novo mesto).

V skladu z dogovorom s predstavniki romske skupnosti bodo volitve potekale danes v Murski Soboti, od 10. do 17. ure, v petek, od 9. do 16. ure, pa še v Novem mestu. V Murski Soboti ima po besedah Horvata Muca volilno pravico voliti 11, predvsem prekmurskih romskih občinskih svetnikov, v Novem mestu pa preostalih devet romskih občinskih svetnikov, ki prihajajo predvsem iz občin iz jugovzhodne Slovenije.

Glasove na obeh volitvah bodo po besedah Horvata Muca sešteli, rezultati pa bodo veljavni, če se bo obeh volitev skupaj udeležilo vsaj enajst romskih občinskih svetnikov. Glede na to, da je kandidatov sedem, kolikor je tudi mest, za katera kandidirajo, Horvat Muc pričakuje, da bo ob zadostni volilni udeležbi izvoljenih vseh sedem.

Za konstituiranje sveta romske skupnosti sicer zadostuje že zgolj 14 članov. Ti so se že sestali in za predsednika izvolili Horvata Muca. Ko bo izvoljenih še sedem preostalih članov, bodo po besedah predsednika izvolili še dva podpredsednika, sekretarja in preostale organe, potrebne za delovanje sveta. V kolikor pa volitve sedmih članov tudi tokrat ne bi uspele, bodo oba podpredsednika in ostale omenjene organe izvolili brez njih, je še povedal Horvat Muc.

STA; M. K.