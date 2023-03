Tudi v Šmarjeti za skoraj petino dražji vrtci

30.3.2023 | 14:00

Ravnateljica OŠ Šmarjeta Nevenka Lahne (za pultom), na levi pa predsednik Odbora za družbene dejavnosti Tomaž Ajdnik

Nevenka Lahne, ravnateljica OŠ Šmarjeta

Šmarješki občinski svetniki so sinoči odločili o okrog 17-odstotnem povišanju cen programov v Vrtcu Sonček.

Šmarjeta - Na sinočnji seji občinskega sveta so kot še marsikje v teh pomladnih dneh sprejemali nove, višje cene programov v domačem Vrtcu Sonček, ki deluje pri OŠ Šmarjeta. Soglasje je dal Odbor za družbene dejavnosti, ki ga vodi Tomaž Ajdnik, svetniki pa sploh niso imeli nobenih pripomb, razprave ni bilo.

Povprečno povišanje cen znaša okrog 17 odstotkov, in sicer se je ekonomska cena program v vrtcu za 1. starostno obdobje zvišala za 16 odstotkov (s 538 na 622 evrov) ter cena za 2. starostno obdobje za 19 odstotkov (s 405 na 480 evrov).

Kot je povedala ravnateljica OŠ Šmarjeta Nevenka Lahne, povišanje za starše 5. in 6. plačnega razreda, kjer jih je največ, pomeni, da gredo cene gor v prvem starostnem obdobju od 30 do 36 evrov, v drugem pa od 26 do 32 evrov. Strošek živil na dan se je zvišal za skoraj 31 odstotkov in znaša 2,24 evrov.

Naredili so tudi primerjavo z ostalimi vrtci v sosednjih občinah in »smo nekje v zlati sredini oz. se pomikamo nekoliko višje, ampak tako pač je. Pri samem izračunu smo upoštevali dejansko stanje, število otrok, ki jih je 172, in dejansko razporeditev zaposlenih,« pove ravnateljica.

Občina da za vrtec veliko in bo še več

Da gre pri novi ceni vrtca za uravnotežen predlog, po katerem večji te podražitve nosita država in občina, manjši, premo sorazmerni del pa pade na ramena staršev, pa poudari župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar. »Povedati je treba, da bodi tisti, ki so uvrščeni v 1. plačni razred, torej z najnižjimi odhodki, deležni najnižje podražitve, od 7 evrov naprej. Starši z najvišjimi dohodki bodo plačali nekoliko več, a večji delež podražitve bosta nosila občinski in državni proračun,« pove.

Razlika med ekonomsko ceno programov vrtca in doplačili staršev, ki je sedaj znašal okrog 560 tisoč evrov, se bo po novem, torej od 1. aprila naprej, še povečala za nekaj deset tisoč evrov, kar se bo videlo v rebalansu proračuna. Gotovo to ni nezanemarljiv strošek, »a prav je, da se vsi zavedamo, da gre za naložbo v naše najmlajše,« še pove Hribar.

Povedati velja še, da strošek plač v vrtcu predstavlja kar 85 odstotkov cene programov, ostalo so stroški materiala in storitev.

Besedilo in foto: L. Markelj