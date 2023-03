FOTO: Lepotica in zver

30.3.2023 | 17:00

Naslovni vlogi sta odigrala Naja Rangus in Filip Lotrič. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Lepotica in zver je bila letošnja odrska glasbena predstava učencev Glasbene šola Marjana Kozine, že petnajsta po vrsti. Letošnjih šest izvedb muzikala si je ogledalo skoraj dva tisoč gledalcev, prvih pet predstav je bilo namenjenih očencem dolenjskih in belokranjskih osnovnih šol, zadnja pa je bila po tradiciji odprta za širšo javnost, tako da so jo lahko ogledali tudi starši nastopajočih .

Lepotica in zver je glasbena pravljica, ki je luč sveta zagledala leta 1991 v obliki Disneyjeve risanke. Pozneje so zgodbo o deklici Bell, hčerki izumitelja, ki je rada brala in je bila na sploh drugačna od drugih deklet, in v zver uročenemu mladeniču postavili tudi na oder in pred šestimi leti posneli še film z Emmo Watson in Danom Stevensom v glavni vlogi.

Na odru se je zvrstilo kar sedemdeset učencev Glasbene šole Marjana Kozine. (Foto: I. Vidmar)

Režija, scenarij, priprava obeh zborov in solistov in bolj kot vse niti priprave predstave so bile tudi tokrat v rokah Petre Slak, ki je k sodelovanju pritegnila dobršen del učiteljskega zbora in uporabila skrite talente učencev in učenk, ki v predstavi niso le peli in igrali, ampak sodelovali tudi, na primer, pri izdelavi kostumov in tudi s pomočjo staršev izdelavi scene, ki je sicer delo mojstra Gunija Fabjančiča. Ni odveč dodati, da je oba kostuma za Bell skrojila in sešila učenka glasbene šole Marjana Kozine Karmen Zaletelj.

Glavne vloge so odpeli Naja Rangus v vlogi lepotice Bell, Filip Lotrič kot Zver, Jernej Slak v vlogi domišljavega nastopača Gastona in Neža Blažič v vlogi Gastonovega kamerata LeFoua. Spremljevalni orkester so sestavljali učitelji glasbene šole, ki so se jim za posamezne skladbe pridružili tudi nekateri učenci in Pickova banda, vse glasove skupaj pa je prispevalo kar sedemdeset članov otroškega in mladinskega pevskega zbora Glasbene šole Marjana Kozine.

I. Vidmar

