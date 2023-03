Napihal voznik avtobusa, ki naj bi otroke peljal na izlet

Voznik avtobusa, polnega otrok, mora seveda napihati 'čisto nulo' ... (Simbolna slika; arhiv, PUNM)

Policisti PP Sevnica so med kontrolo prometa ustavili voznika avtobusa, ki naj bi peljal na izlet otroke iz osnovne šole. Opravili so nadzor psihofizičnega stanja in ugotovili, da je voznik avtobusa pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,16 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, kot poklicni voznik pa v organizmu seveda ne bi smel imeti alkohola.

Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, začasno odvzeli vozniško dovoljenje, izrekli globo v višini 300 evrov in izrekli štiri kazenske točke.

Na PU Novo mesto ob tem spominjajo, da Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da v cestnem prometu ne sme imeti alkohola v organizmu:

- voznik motornega vozila ali skupine vozil kategorije C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE;

- voznik vozila, s katerim se opravlja javni prevoz potnikov ali blaga ali prevoz oseb za lastne potrebe;

- voznik vozila, s katerim se prevaža nevarno blago;

- poklicni voznik motornega vozila, kadar opravlja ta poklic;

- voznik, ki preizkuša avtomatizirano vozilo ali sistem za avtomatizirano vožnjo;

- učitelj vožnje med usposabljanjem kandidata za voznika v vožnji motornega vozila;

- kandidat za voznika med usposabljanjem v vožnji motornega vozila;

- spremljevalec;

- voznik začetnik;

- voznik motornega vozila, ki nima vozniškega dovoljenja;

- voznik motornega vozila, ki v vozniškem dovoljenju nima vpisane kategorije motornega vozila, ki ga vozi;

- voznik motornega vozila, ki se mu izvršuje prepoved vožnje motornega vozila ali mu je vozniško dovoljenje odvzeto;

- voznik, ki prevaža skupino otrok.

Vijugal od Lokev proti Črnomlju

Policisti PP Črnomelj so bili sinoči nekaj pred 19. uro obveščeni o nezanesljivi vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi iz smeri Lokev vozil proti Črnomlju, vijugal po cesti in ogrožal druge udeležence v prometu. Takoj so kršitelja izsledili in ustavili ter med postopkom ugotovili, da ima 48-letni voznik v litru izdihanega zraka 0,99 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

V Šmarjeških Toplicah je med 26. 3. in 29. 3. nekdo s strehe gospodarskega objekta potrgal bakreni žleb. Lastnika je oškodoval za 300 evrov.

Na Ulici Mirna Jarca v Novem mestu je med 27. 3. in 29. 3. nekdo vlomil v pomožni objekt in ukradel dve kosilnici ter več steklenic vina.

Ilegalne migrante prevažali Bosanka, Ukrajinka in Slovenec

Na območju Zagrada pri Otočcu so policisti kontrolirali voznico osebnega avtomobila registrskih oznak Bosne in Hercegovine. 22-letna državljanka Bosne in Hercegovine je v vozilu prevažala osem državljanov Iraka, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

V bližini Brežic so ustavili voznico osebnega avtomobila iz Ukrajine, ki je prevažala šest državljanov Sirije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.

Prav tako na Obrežju so v minuli noči kontrolirali voznika kombija slovenskih registrskih oznak, ki je v tovornem delu vozila prevažal štiri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.

Osumljenkama in osumljencu kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost in jim zasegli vozila. Danes jih bodo kriminalisti s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Trnje) izsledili in prijeli 21 državljanov Maroka, 20 državljanov Bangladeša, osem državljanov Pakistana, sedem državljanov Nepala, pet državljanov Rusije, štiri državljane Kitajske, tri državljane Indije, dva državljana Afganistana in dva državljana Iraka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 71. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 268 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in devet nesreč z gmotno škodo. V Zagradu na območju Škocjana so zasegli traktor kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 15. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin ter posredovali zaradi nesreč pri delu, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

