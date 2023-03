Ljudje odprtih rok: Izbrali ste Boža Kostadinovskega

30.3.2023 | 14:30

Zahvalo za dobroto, plemenitost in za človekoljubno delo mu je izročil Boris Blaić, namestnik odgovorne urednice Dolenjskega lista. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Božo Kostadinovski je regijski dobrotnik leta 2022 v akciji Ljudje odprtih rok, ki se ji je letos pridružil tudi Dolenjski list. Skromen kot je, je prepričan, da bi si ga zaslužili prav vsi nominiranci, ki nesebično v svojem prostem času vsak na svoj način pomagajo ljudem v stiski.

»Bil sem presenečen, a sem se naziva iskreno razveselil, saj to pomeni, da mi ljudje zaupajo. Sicer pa to ni le glas zame, ampak glas za vse nas. Društva Srčni lev ne bi bilo, če ne bi bilo ljudi, jaz pa bom kot povezovalec dobrih ljudi in socialno šibkejših opravljal svoje poslanstvo z veseljem in srčno še naprej. Naj vidi vsa Slovenija koliko dobrote je v vsakemu izmed nas, samo prebuditi in opaziti jo moramo. Naj se družine, posamezniki, kdor koli, ki potrebuje pomoč, obrnejo na nas in naj se ne sramujejo. Ljudje smo si in si bomo vedno pomagali med seboj. Skupaj zmoremo, skupaj smo močnejši,« je poudaril Božo.

To so znova dokazali tudi v zadnji akciji, ki jo pelje njegovo humanitarno društvo Srčni lev. Kot že tolikokrat doslej so stopili skupaj in nedavno organizirali dobrodelno predstavo, komedijo, pod okriljem Zavoda Novo mesto in glavnih akterjev dramske sekcije PGD Soteska Mlada Zarja ter razprodali novomeški Kulturni center Janeza Trdine. Zbrali so skoraj 4.500 evrov za družino z Dolenjske, ki ji usoda ne prizanaša – mama je hudo bolna, hči ima epileptične napade, oče pa dela po cele dneve, da bi lahko svojim najdražjim omogočil kolikor toliko človeka vredno življenje.

Nacionalni izbor revije Naša žena se je tako začel; glasovnica je objavljena tudi v tiskani izdaji Dolenjskega lista. Le poiščite jo in glasujte.

M. Ž.