Iskalna akcija ob in v Savi - pogrešane osebe niso našli

31.3.2023 | 07:00

Ponesrečenega motokrosista so iz Herinje vasi odpeljali s helikopterjem. (Foto: PGD Otočec)

Sinoči ob 20.26 se je pod vodstvom policije začelo iskanje pogrešane osebe na nabrežju in v reki Savi v naselju Ribnica, občina Brežice. Pri iskanju so sodelovali vodniki reševalnih psov ZRPS Dolenjska in gasilci PGE Krško, ki so opravili pregled brežin in s plovilom površino reke Save. Pogrešane osebe niso našli, iskalna akcija je zaradi oteženih pogojev do nadaljnjega prekinjena.

Nesreča na motokros stezi

Ob 17.40 je pri naselju Herinja vas, občina Novo mesto, na stezi za motokros padel motorist. Na kraju so ga oskrbeli reševalci ekipe nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Brnik je poškodovanega prepeljal v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Otočec so zavarovali kraj pristanka in usmerjali helikopter.

Veliko dela za gasilce

Ob 18.23 je ob Otoški cesti v Novem mestu gorela trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Ob 21.06 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorelo suho vejevje in podrast na površini okoli 100 kvadratnih metrov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so požar omejili in pogasili.

Ob 22.45 je pri naselju Hrastovica, občina Mokronog-Trebelno, ob cesti gorela suha trava, tudi podrast na površini okoli 100 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Mokronog so požar omejili in pogasili.

Ob 22.47 je v bližini Dobruške vasi, občina Škocjan, gorel kup odpadnega materiala in vejevja na površini okoli 10 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Dobrava so požar pogasili.

V Brezju pogorel zabojnik

Ob 23.58 je v ulici Brezje v Novem mestu gorel komunalni zabojnik. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar pogasili. Zabojnik je uničen.

Gasilci z reševalci

Ob 17.36 so v Kajuhovem naselju v Kočevju gasilci PGD Kočevje nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu obolele osebe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEŠIVICA na izvodu Levo Tribuče.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 14:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE, izvod 1 Levo.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAPUŽE 1988, TP GOR. MOKRO POLJE 1985;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ 2002;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP MALE BRUSNICE 1996.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Ravnik, Apnenik in Mirna Roje 2, nizkonapetostno omrežje – Umek Marjan.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice okolica na območju TP Rakovec, nizkonapetostno omrežje – Rakovec predvidoma med 9:00 in 10:00 uro, na področju nadzorništva Sevnica z okolico na območju TP Mrzla Planina, Podgorje Pipan in Podgorje Golob med 8:00 in 14:00 uro in na področju Krško mesto na območju TP Libna, nizkonapetostno omrežje – Levo proti glavni cesti med 8:00 in 14:00 uro ter na območju TP Veliko Mraševo, nizkonapetostno omrežje – levo proti Krki + hiša pri TP med 10:00 in 14:00 uro.

M. K.