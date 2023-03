Med najboljšimi zaposlovalci 2022 Adria Dom

31.3.2023 | 08:15

Najboljši zaposlovalci so ADRIA DOM, DEWESoft in BIOSISTEMIKA (direktorica Adrie Dom Marta Kelvišar druga z desne)

Priznanje Zlata praksa je prejel projekt Mladi talenti Jasne, ki ga izvajajo v Jasna Chalet Resortu.

Zbrane na prireditvi Zlata nit je nagovoril tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

Ljubljana/Črnomelj - Zmagovalci 16. medijskega raziskovalnega projekta Zlata nit časopisne hiše Dnevnik in s tem najboljši zaposlovalci 2022 so Adria Dom iz Kanižarice pri Črnomlju v kategoriji velikih podjetij, Dewesoft v kategoriji srednje velikih podjetij in BioSistemika v kategoriji malih podjetij. Priznanje zlata praksa je zaradi posluha do mladih talentov prejel Jasna Chalet Resort.

"Adria Dom dokazuje, da je moč v kraju z manj kot 600 prebivalci zgraditi voditeljsko podjetje. Podjetje izkazuje izjemno visoko zavedanje pomena zaposlenih za doseganje vizije in dolgoročnih ciljev," so pojasnili organizatorji projekta. S paleto najsodobnejših sistemov vodenja in razvoja skrbijo za njihovo rast in opolnomočenje. Ustvarjajo okolje, v katerem se ljudje počutijo varne in sproščene, kar jim daje veter v jadra kreativnosti in inovativnosti, je še zapisano v obrazložitvi odločitve.

Med srednje velikimi podjetji je komisijo najbolj prepričalo podjetje Dewesoft. "Dewesoft svojo razvojno pot ubira samozavestno, s solastništvom zaposlenih. Ohranjanje slovenskega lastništva zaradi dejavnosti in kapitala, potrebnega za globalni razvoj, ni samoumevno," piše v obrazložitvi. Podjetje zaposlenim nudi tudi storitve, ki bi jih sicer morali plačati iz svojega žepa: varstva otrok in čez čas morda tudi inštrukcije za otroke - če je za katerega od njih matematika pretrd oreh, so še dodali.

V BioSistemiki, ki je postalo najboljše med malimi podjetji, pa so po besedah komisije prepoznavne novodobne vrednote trajnostnega vodenja. "Ljudem zelo veliko pomeni, kaj delajo, torej kakšno vrednost dodajajo svetu. Vedo, da njihovo delo pomaga k boljši znanosti, v hitrejši in zanesljivejši diagnostiki," so pojasnili. Organizacijsko kulturo zaznamujejo izrazita fleksibilnost, transparentna komunikacija, zaupanje in odgovornost vseh. Visoko na lestvico prioritet postavljajo dobro počutje, zaupanje in veselje do dela ter tudi odsotnost strahu kot pogoj za inovativnost, so še dodali.

Priznanje za najboljšo zlato prakso pa so letos podelili Jasna Chalet Resortu za projekt Mladi talenti Jasne. Soočili so se namreč s pomanjkanjem kadra na področju gostinske dejavnosti. Z vidika pridobivanja sodelavcev so se poletne prakse izkazale za neučinkovite. Izziv so v podjetju naslovili z najvišjo pozornostjo in odprtih ušes ter src. Prisluhnili so mladim talentom in na podlagi uvidov vzpostavili celovit program Mladi talenti Jasne, so zapisali v komisiji.

M. K.

Foto: Bojan Velikonja