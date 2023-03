Trebanjci in Celjani za prvo zaključno žogo v rokometni ligi

Celje/Trebnje - Celjska dvorana Zlatorog bo danes ob 18. uri prizorišče ene najbolj usodnih tekem v rokometni ligi NLB. Po obračunu 20. kroga med vodilnima ekipama iz Celja in Trebnjega še ne bo znan prvak sezone 2022/23, zmagovalec pa bo imel v svojih rokah bržkone prvo zaključno žogo za končno zmagoslavje.

Prvi medsebojni dvoboj med Trimom in Celjem Pivovarne Laško v jesenskem delu sezone se je končal z zanesljivo zmago dolenjske zasedbe z 31:20. Po devetnajstim odigranih tekmah ima celjska ekipa dve točki več od trebanjske, ki je v tej sezoni doživela dva poraza proti Ribničanom in Velenjčanom. Celjani in Trebanjci so uspešno opravili generalko pred "tekmo vseh tekem" v domači sezoni 2022/23, prvi so zanesljivo zmagali v Dobovi z 38:26, drugi pa so doma ukanili Mariborčane s 30:22.

"Pred nami je zelo pomembna tekma. Tekma sezone, ki je lahko že odločilna pri samem razpletu letošnjega državnega prvenstva. Oba tabora se zavedata pomembnosti tekme, a naše moštvo je v dobri formi in verjamem, da bomo v domačem hramu prikazali dobro predstavo," je pred rokometnim spektaklom v Zlatorogu dejal desni zunanji igralec Celja Žiga Mlakar.

"Ne smemo se ustrašiti, saj igramo pred svojimi sijajnimi privrženci, ki bodo tudi tokrat naredili vse, da nas glasno podprejo. Tudi mi bomo zagotovo skozi celotno srečanje naredili vse, da se na koncu razveselimo zmage," je še dodal 32-letni Celjan.

Privrženci štajerske in dolenjske zasedbe so na nogah pred petkovo tekmo. Izbrance trebanjske zasedbe Uroša Zormana bo v mestu grofov spodbujalo blizu 400 privržencev, po nekaterih napovedih pa si bo tekmo na samem prizorišču ogledalo več kot 3000 gledalcev.

V dolenjskem taboru je zaznati vznemirjenje pred bližnjo tekmo v mestu ob Savinji, trener Zorman pa miri evforijo. "Za Celjane je tekma v Zlatorogu bržkone odločilna, za nas pa pomembna. Tudi v primeru naše zmage nas čaka dolga in trnova pot do končnega zmagoslavja," je pred petkovo tekmo dejal Zorman.

"Celjani so favoriti. Igrajo v svoji dvorani in premorejo najboljši kader na naši sceni, absolutno so številka 1. Na prvi medsebojni tekmi smo jih zanesljivo premagali, a tudi zavoljo njihove utrujenosti in ostrega tekmovalnega ritma na mednarodni in domači sceni. V petek se obeta povsem drugačna zgodba," je dodal 43-letni strateg na klopi dolenjske zasedbe.

Celjska ekipa se bo po petkovi tekmi v Zlatorogu v nadaljevanju državnega prvenstva doma pomerila z Ivančno Gorico, Mariborom in Krškim, v gosteh pa z Urbanscape Loko, Riko Ribnico in Slovenj Gradcem. Trimo bo gostil Slovenj Gradec, Jeruzalem Ormož in Koper, v gosteh pa se bo pomeril s Krko, Gorenjem in Slovanom.

Po devetnajstih tekmah so Celjani zbrali 36 točk. Trebanjci imajo dve, tretjeuvrščeni Velenjčani pa - ob tekmi manj - pet točk manj. Ogorčen boj se v zadnjih sedmih krogih obeta tudi za obstanek v ligi, najbolj ogroženi pa so Sviš Ivančna Gorica (13 točk), LL Grosist Slovan (12), Dobova (9) ter Maribor Branik in Krško (oba po 7 točk). Iz prvoligaške druščine bosta izpadli zadnjeuvrščeni ekipi v 14-članski ligi NLB.

Celjska zasedba je doslej 25-krat zmagala v državnem prvenstvu. Na drugem mestu je velenjska s štirimi končnimi zmagoslavji, po enkrat pa sta slavila Koper in Prule 67.

