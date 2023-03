Priznanja zaslužnim pripadnikom sil zaščite in reševanja v občini Črnomelj

31.3.2023 | 09:20

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - V prostorih Gasilskega doma Črnomelj je v sredo potekala Občinska proslava ob dnevu civilne zaščite. Na prireditvi so podelili priznanja Civilne zaščite zaslužnim pripadnikom sil zaščite in reševanja iz občine Črnomelj.

Zbrane so nagovorili direktorica Občinske uprave Občine Črnomelj Danijela Nedič Orešič, poveljnik Štaba Civilne zaščite Občine Črnomelj in poveljnik Štaba Civilne zaščite za Dolenjsko Marjan Šmalc. Na prireditvi je bil prisoten tudi Luka Horvat, predstavnik Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, izpostava Novo mesto.

Bronasti trak Civilne zaščite Občine Črnomelj so prejeli Stanislav Kuzma, Marjan Horvat, JP Komunala Črnomelj, PGD Učakovci-Vukovci, PGD Rodine, PGD Hrast-Perudina in PGD Rožič Vrh.

Srebrni trak Civilne zaščite Občine Črnomelj so prejeli Erika Horvat, Borut Brvar, PGD Bojanci, PGD Butoraj in PGD Radenci.

Na prireditvi so se za njihovo delo zahvalili tudi prejemnikom državnih priznanj ob dnevu Civilne zaščite, ki so priznanja že dobili na letošnji državni proslavi. Srebrni znak Civilne zaščite Republike Slovenije sta prejela Marjetka Papež in Jurij Špehar. Zlati znak Civilne zaščite Republike Slovenije pa je prejel Jože Vrščaj.

Za kulturni program so, kot še sporočajo s črnomaljske občine, poskrbeli učenci OŠ Mirana Jarca Črnomelj, Glasbena šola Črnomelj in ga. Lina Zupančič.

M. K.