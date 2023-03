Danica Novak Malnar nova predsednica novomeškega Rdečega križa

31.3.2023 | 10:15

Danica Novak Malnar in Vesna Dular (Vse fotografije: OZ RK NM)

Generalna sekretarka Cvetka Tomin in Vesna Dular, prejemnica bronastega znaka RKS

Prejemnice priznanj

Novo mesto - V zadnjem mandatnem obdobju 2019-22 je Območno združenje RKS Novo mesto vodila Vesna Dular, na včerajšnjem Zboru članov pa so prostovoljci izvolili novo predsednico Danico Novak Malnar. Doslej je bila med drugim tudi na mestu delavske direktorice v Krki, skrbela je za spodbujanje krvodajalstva in prostovoljstva. Njena želja po človekoljubnem delovanju tudi po aktivni dobi je, ko sporočajo iz novomeškega Rdečega križa, pripomogla k temu, da je prevzela omenjeno odgovorno funkcijo.

Vesna Dular je na včerajšnjem zboru članov pri pregledu del skozi zadnje mandatno obdobje poudarila, da je Območno združenje delovalo v turbulentnih časih, vendar je kljub temu raslo, kar se vidi v obsegu dela, novih dejavnostih ter številu vključenih članov, uporabnikov, prostovoljcev, krvodajalcev, donatorjev in zaposlenih.

Na Zboru članov so med drugim podelili tudi priznanja za dolgoletno prostovoljno delo predanim prostovoljcem. Bronasti znak Rdečega križa Slovenije so prejele Cvetka Žnidaršič, Dragica Bakšič, Vera Zupančič, Vesna Dular, Tončka Pavšič in Cirila Kostrevc, srebrni zank RKS pa Janja Dragan in Vera Jarc. Izjemno priznanje za kakovostno sodelovanje OŠ Stopiče na področju dela z mladimi s krajevno organizacijo RK Stopiče v času njenega ravnateljevanja je prejela Mateja Andrejčič, zahvalo za predano vodenje komisije za priznanja pa Martina Picek.

Zbora so se udeležili tudi generalna sekretarka RKS Cvetka Tomin, direktorici občinskih uprav Občine Straža Lidija Plut in Občine Dolenjske Toplice Nataša Šterk ter vodja UZRSZR Novo mesto Janja Brulc.

M. K.