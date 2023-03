Tako kot trgatev, bo tudi rez vsako leto

31.3.2023 | 12:40

Trto so skrbno obrezali, tako da so jo spodbudili k rasti, hkrati pa preprečili, da bi šla prehitro v višino.

Marca rezači, oktobra trgači.

Sebastjan Popelar (desno) je s svojimi slikami, Kostanjeviškim triptihom, v katerem je uporabil vitice in vino kostanjeviške mestne trte, požel zanimanje. (Vse foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - V Kostanjevici na Krki na vrtu Galerije Božidar Jakac so včeraj obrezali mestno trto žametne črnine, potomke trte z mariborskega Lenta.

»Lani smo rezali prvič. Želimo, da rez postane tradicionalni dogodek,« je rekel predsednik Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki Matej Kuhar.

Dogajanje je pozdravil tudi župan Robert Zagorc. »Veseli me, da bo rezatev tradicionalna, tako kot je trgatev,« je rekel župan. Zbrane je pozdravil tudi direktor Galerije Goran Milovanović.

Dogodek, ki ga je povezovala Ajda-Lea Jakše, je popestrila priložnostna razstava slik Sebastjana Popelarja. »Tu so tri slike, ki sem jih poimenoval Kostanjeviški triptih,« je povedal Popelar. Za svoje slike je uporabil vitice kostanjeviške mestne trte in vino te trte, s katerim je sliko pobarval. V teh svojih »vinorelih« je upodobil nekatere kostanjeviške značilnosti, med njimi Krko in na njej čoln.

M. L.

