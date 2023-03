Gasilci bodo dobili novo avtolestev

31.3.2023 | 11:00

Foto: Občina Kočevje

Po podpisu pogodbe: poveljnik GZ Kočevje Leon Behin, poveljnik občinskega štaba CZ Antun Gašparac, predsednik GZ Kočevje Anton Jurkovič, župan dr. Vladimir Prebilič, predstavnica dobavitelja Brigita Velše, predsednik PGD Kočevje Igor Kalinič



Malo večja bo ...

Kočevje - Kočevski gasilci bodo letos jeseni dobili težko pričakovano novo gasilsko avtolestev. Predsednik Gasilske zveze Kočevje Anton Jurkovič in predsednik PGD Kočevje Igor Kalinič sta včeraj podpisala pogodbo z dobaviteljem, Brigito Velše iz podjetja Rosenbauer. Župan dr. Vladimir Prebilič je ob tem poudaril izjemen pomen prostovoljskih gasilcev in nujnost posodobitev opreme za varno in uspešno delo.

Nakup gasilske avtolestve za PGD Kočevje predstavlja doslej največjo naložbo v opremo gasilcev na Kočevskem, so sporočili iz kočevske občine. Novo vozilo z 32 metrsko lestvijo v vrednosti skoraj 900.000 evrov pa bo nadomestilo več kot 30 let staro in dotrajano avtolestev. Nova pridobitev bo izjemnega pomena predvsem za intervencije na višini, torej stanovanjskih stavbah kot tudi poslovnih poslopjih in javnih objektih. V veliko pomoč bo tudi ob podnebnih in drugih nesrečah.

V občini so z analizo namreč ugotovili, da imajo kar 289 objektov, kjer je ob intervenciji tovrstno gasilsko vozilo nujno potrebno, 1871 objektov pa je takšnih, kjer je tovrstna avtolestev zaželena za varno in učinkovito posredovanje. Ob tem tudi ni nepomemben podatek, da so najbližja tovrstna gasilska vozila v primeru intervencije od Kočevja oddaljena skoraj eno uro.

Sredstva za nakup gasilske avtolestve je v proračunu zagotovila Občina Kočevje, ki je bila uspešna tudi na pozivu za sofinanciranje gasilskih vozil za delo na višini iz naslova Požarnega sklada v letu 2023. Naložba bo tako sofinancirana v višini 325.000 evrov.

M. K.

Zvočni zapisi Kočevski župan Vladimir Prebilič ob podpisu pogodbe za nakup gasilske avtolestve